Empató Automoto y Unión ganó de Visita
En una nueva fecha de la liga de Coronel Suarez, este domingo Automoto en Tornquist igualó 0 a 0 frente a San Martin de Carhue y Unión con goles de Grassi y Schmidt ganó de visitante 2 a 1 en Puan frente a Tiro.
En reserva Automoto goleó 4 a 1(Acuña,Olivera, Alchao y Cabrera) y Unión ganó 2 a 0(F.Salazar y C. Salazar).
Resumen completo La Nueva Radio Suarez
FÚTBOL DE LA LIGA REGIONAL…DÉCIMO SEGUNDA FECHA DEL APERTURA…TERCERA…DOMINGO 11..6..2017
SE JUGO ESTA TARDE LA DÉCIMO SEGUNDA FECHA, TERCERA DE LAS REVANCHAS, DEL TORNEO APERTURA DONDE SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ZONA A
DEPORTIVO SARMIENTO 2 PEÑAROL de GUAMINÍ 0
SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD 2 INDEPENDIENTE 1
BOCA JUNIORS 0 TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO 1
ATLÉTICO HUANGUELÉN 1 COMERCIO 0
EL PROGRESO 0 BLANCO Y NEGRO 2
ZONA B
RACING CLUB de CARHUE 0 DEPORTIVO ARGENTINO 0
TIRO FEDERAL de PUAN 1 UNIÓN de TORNQUIST 2
CLUB SARMIENTO 2 PEÑAROL de PIGÜÉ 1
UNIÓN de PIGUE 3 PUAN FOOTBALL CLUB 1
AUTOMOTO de TORNQUIST 0 SAN MARTÍN de CARHUÉ 0
SÍNTESIS DE LA ZONA A
DEPORTIVO SARMIENTO 2 PEÑAROL de GUAMINÍ 0
GOLES: SEGUNDO TIEMPO: 5´ JOAQUIN ZALAZAR (DS) Y 20´ CRISTIAN PALACIO (DS).
ARBITRO: JUAN FERREYRA.
RESERVA: DEPORTIVO SARMIENTO 2 PEÑAROL de GUAMINI 0
INCIDENCIAS:
SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD 2 INDEPENDIENTE 1
GOLES: PRIMER TIEMPO: 13´ SANTIAGO FERNANDEZ (I), 23´ ARIEL SUAREZ (SMST) Y SEGUNDO TIEMPO: 39´ EMANUEL BALZI (SMST).
ARBITRO: CLAUDIO CEJAS
RESERVA: SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD 1 INDEPENDIENTE 1
INCIDENCIAS:
BOCA JUNIORS 0 TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO 1
GOL: SEGUNDO TIEMPO: 42´ GASTON GUTIERREZ (TFVB).
ARBITRO: CRISTIAN ARCE.
RESERVA: BOCA JUNIORS 3 TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO 4
INCIDENCIAS: EXPULSADOS: SEGUNTO TIEMPO: 22´ MATIAS ARAGON (TFVB) Y SOBRE EL FINAL BRUNO ROWEIN (BJ).
ATLÉTICO HUANGUELEN 1 EMPLEADOS de COMERCIO 0
GOL: SEGUNDO TIEMPO: 27´ SANTIAGO BALVIDARES (AH).
ARBITRO: JORGE ROMERO.
RESERVA: ATLÉTICO HUANGUELEN 2 EMPLEADOS de COMERCIO 2
INCIDENCIAS:
===============================================================================================
EL PROGRESO 0 BLANCO Y NEGRO 2
GOLES: SEGUNDO TIEMPO: 10´ Y 48´ LUCIANO ACOSTA (BYN).
ARBITRO: SERGIOTARYANO.
RESERVA: EL PROGRESO 1 BLANCO Y NEGRO 1
INCIDENCIAS:
CON DOCE FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA “A”
|PRIMERA
|PUNTOS
|BOCA JUNIORS
|25
|TIRO FEDERAL VILLA BELGRANO
|25
|SAN MARTIN SANTA TRINIDAD
|24
|INDEPENDIENTE
|22
|BLANCO Y NEGRO
|19
|DEPORTIVO SARMIENTO
|19
|ATLETICO HUANGUELEN
|17
|PEÑAROL GUAMINI
|9
|EMPLEADOS DE COMERCIO
|7
|EL PROGRESO
|6
|RESERVA
|PUNTOS
|DEPORTIVO SARMIENTO
|25
|INDEPENDIENTE
|23
|BOCA JUNIORS
|22
|BLANCO Y NEGRO
|22
|TIRO FEDERAL VILLA BELGRANO *
|21
|SAN MARTIN SANTA TRINIDAD
|20
|ATLETICO HUANGUELEN *
|12
|EL PROGRESO
|7
|PEÑAROL GUAMINI
|6
|EMPLEADOS DE COMERCIO
|6
* TIENEN UN PARTIDO PENDIENTE DE LA NOVENA FECHA
DÉCIMO TERCERA FECHA…CUARTA DESQUITES del TORNEO APERTURA.
PEÑAROL de GUAMINI vs. EL PROGRESO
BLANCO Y NEGRO vs. EMPLEADOS de COMERCIO
ATLÉTICO HUANGUELEN vs. TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO
BOCA JUNIORS vs. SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD
INDEPENDIENTE vs. DEPORTIVO SARMIENTO
SÍNTESIS DE LA ZONA B
RACING CLUB de CARHUE 0 DEPORTIVO ARGENTINO 0
ARBITRO: DANIEL FERREYRA.
RESERVA: RACING CLUB de CARHUE 3 DEPORTIVO ARGENTINO 1
INCIDENCIAS:
TIRO FEDERAL de PUAN 1 UNIÓN de TORNQUIST 2
GOLES: PRIMER TIEMPO: 32´ ANGELO GRASSI (UT), SEGUNDO TIEMPO: 6´ EZEQUIEL SCHMIDT (UT) Y 44´ LUCAS RUESGA (TFP)-PENAL-.
ARBITRO: WALTER VARGAS.
RESERVA: TIRO FEDERAL de PUAN 0 UNIÓN de TORNQUIST 2
INCIDENCIAS:
CLUB SARMIENTO 2 PEÑAROL de PIGÜÉ 1
GOLES: PRIMER TIEMPO: 25´ JERONIMO BALCARCE (CS), 39´ DAMIAN WEISBECK (PP), Y SEGUNDO TIEMPO: 29´ MARIANO RECOFSKY (CS).
ARBITRO: GERONIMO GALLO.
RESERVA: CLUB SARMIENTO 0 PEÑAROL de PIGUE 1
INCIDENCIAS: EXPULSADOS: SEGUNDO TIEMPO: 9´ FABIAN CORONEL (PP) Y 32´ FERMIN MONTERRUBIANESSI (PP).
UNION de PIGUE 3 PUAN FOOTBALL CLUB 1
GOLES: PRIMER TIEMPO: 44´ ARIEL ROMERO (PFC), SEGUNDO TIEMPO: 27´ Y 33´ LISANDRO PINILLA (UP) Y 36´ DANIEL KLOCK (UP).
ARBITRO: DANIEL SANDOVAL.
RESERVA: UNION de PIGUE 2 PUAN FOOTBALL CLUB 0
INCIDENCIAS: EXPULSADO: SEGUNDO TIEMPO: 28´ MAXIMILIANO BRUNELLI (PFC).
AUTOMOTO de TORNQUIST 0 SAN MARTÍN de CARHUÉ 0
ARBITRO: ALEJANDRO KRIEGER.
RESERVA: AUTOMOTO de TORNQUIST 4 SAN MARTÍN de CARHUE 1
INCIDENCIAS:
CON DOCE FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA “B”
|PRIMERA
|PUNTOS
|CLUB SARMIENTO
|33
|SAN MARTIN DE CARHUE
|26
|UNION DE TORNQUIST
|20
|RACING CLUB CARHUE
|18
|AUTOMOTO TORNQUIST
|18
|TIRO FEDERAL PUAN
|17
|PEÑAROL PIGUE
|17
|UNION PIGUE
|7
|PUAN FOOTBALL CLUB
|6
|DEPORTIVO ARGENTINO
|5
|RESERVA
|PUNTOS
|RACING CLUB DE CARHUE *
|26
|UNION DE TORNQUIST **
|23
|PEÑAROL DE PIGUE *
|22
|CLUB SARMIENTO **
|18
|SAN MARTIN DE CARHUE *
|18
|AUTOMOTO DE TORNQUIST
|18
|UNION PIGUE *
|11
|TIRO FEDERAL DE PUAN *
|8
|DEPORTIVO ARGENTINO *
|7
|PUAN FOOTBELL CLUB *
|2
* TIENEN UN PARTIDO PENDIENTE
* TIENEN DOS PARTIDOS PENDIENTES
DÉCIMO TERCERA FECHA…CUARTA DESQUITES del TORNEO APERTURA.
DEPORTIVO ARGENTINO vs. AUTOMOTO de TORNQUIST
SAN MARTÍN de CARHUE vs. UNIÓN de PIGÜÉ
PUAN FOOTBALL CLUB vs. CLUB SARMIENTO
PEÑAROL de PIGUE vs. TIRO FEDERAL de PUAN
UNION de TORQUINST vs. RACING CLUB de CARHUE