Empató Automoto y Unión ganó de Visita

Deportivas Lecturas: 127
Compartir |

En una nueva fecha de la liga de Coronel Suarez, este domingo Automoto en Tornquist igualó 0 a 0 frente a San Martin de Carhue y Unión con goles de Grassi y Schmidt ganó de visitante 2 a 1 en Puan frente a Tiro.

 

En reserva Automoto goleó 4 a 1(Acuña,Olivera, Alchao y Cabrera) y Unión ganó 2 a 0(F.Salazar y C. Salazar).

 

Resumen completo La Nueva Radio Suarez

 

FÚTBOL DE LA LIGA REGIONAL…DÉCIMO SEGUNDA FECHA DEL APERTURA…TERCERA…DOMINGO 11..6..2017

 

SE JUGO ESTA TARDE LA DÉCIMO SEGUNDA FECHA, TERCERA DE LAS REVANCHAS, DEL TORNEO APERTURA DONDE SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

 

ZONA A

 

DEPORTIVO SARMIENTO                   2               PEÑAROL de GUAMINÍ         0

SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD       2             INDEPENDIENTE       1

BOCA JUNIORS                      0                          TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO          1

ATLÉTICO  HUANGUELÉN          1                       COMERCIO         0

EL PROGRESO                 0                                 BLANCO Y NEGRO         2

 

 

ZONA B

 

RACING CLUB de CARHUE            0           DEPORTIVO ARGENTINO         0

TIRO FEDERAL de PUAN           1                UNIÓN de TORNQUIST        2

CLUB SARMIENTO            2                        PEÑAROL de PIGÜÉ          1

UNIÓN de PIGUE             3                           PUAN FOOTBALL CLUB        1

AUTOMOTO de TORNQUIST          0          SAN MARTÍN de CARHUÉ       0

 

 

SÍNTESIS DE LA ZONA A

 

DEPORTIVO SARMIENTO                         2             PEÑAROL de GUAMINÍ              0

 

GOLES: SEGUNDO TIEMPO: 5´ JOAQUIN ZALAZAR (DS) Y 20´ CRISTIAN PALACIO (DS).

 

ARBITRO: JUAN FERREYRA.

 

RESERVA: DEPORTIVO SARMIENTO      2          PEÑAROL de GUAMINI        0

 

INCIDENCIAS:

 

 

SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD                   2        INDEPENDIENTE            1

 

GOLES: PRIMER TIEMPO: 13´ SANTIAGO FERNANDEZ (I), 23´ ARIEL SUAREZ (SMST) Y SEGUNDO TIEMPO: 39´ EMANUEL BALZI (SMST).

 

ARBITRO: CLAUDIO CEJAS

 

RESERVA: SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD          1          INDEPENDIENTE           1

 

INCIDENCIAS:

 

 

BOCA JUNIORS                       0                                                              TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO         1

 

GOL: SEGUNDO TIEMPO: 42´ GASTON GUTIERREZ (TFVB).

 

ARBITRO: CRISTIAN ARCE.

 

RESERVA: BOCA JUNIORS           3             TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO         4

 

INCIDENCIAS: EXPULSADOS: SEGUNTO TIEMPO: 22´ MATIAS ARAGON (TFVB) Y SOBRE EL FINAL BRUNO ROWEIN (BJ).

 

 

ATLÉTICO HUANGUELEN                       1         EMPLEADOS de COMERCIO            0

 

GOL: SEGUNDO TIEMPO: 27´ SANTIAGO BALVIDARES (AH).

 

ARBITRO: JORGE ROMERO.

 

RESERVA: ATLÉTICO HUANGUELEN           2        EMPLEADOS de COMERCIO        2

 

INCIDENCIAS:

 

===============================================================================================

 

EL PROGRESO                   0                                     BLANCO Y NEGRO              2

 

GOLES: SEGUNDO TIEMPO: 10´  Y 48´ LUCIANO ACOSTA (BYN).

 

ARBITRO: SERGIOTARYANO.

 

RESERVA: EL PROGRESO          1               BLANCO Y NEGRO           1

 

INCIDENCIAS:

 

 

CON DOCE FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA “A”

 

 

                      PRIMERA PUNTOS
BOCA JUNIORS 25
TIRO FEDERAL VILLA BELGRANO 25
SAN MARTIN SANTA TRINIDAD 24
INDEPENDIENTE 22
BLANCO Y NEGRO 19
DEPORTIVO SARMIENTO 19
ATLETICO HUANGUELEN 17
PEÑAROL GUAMINI 9
EMPLEADOS DE COMERCIO 7
EL PROGRESO 6

 

 

                       RESERVA PUNTOS
DEPORTIVO SARMIENTO 25
INDEPENDIENTE 23
BOCA JUNIORS 22
BLANCO Y NEGRO 22
TIRO FEDERAL VILLA BELGRANO   * 21
SAN MARTIN SANTA TRINIDAD 20
ATLETICO HUANGUELEN      * 12
EL PROGRESO 7
PEÑAROL GUAMINI 6
EMPLEADOS DE COMERCIO 6

 

* TIENEN UN PARTIDO PENDIENTE DE LA NOVENA FECHA

 

 

 

DÉCIMO TERCERA FECHA…CUARTA DESQUITES del TORNEO APERTURA.

 

PEÑAROL de GUAMINI                      vs.               EL PROGRESO

BLANCO Y NEGRO                            vs.               EMPLEADOS de COMERCIO

ATLÉTICO HUANGUELEN                 vs.               TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO

BOCA JUNIORS                                  vs.               SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD

INDEPENDIENTE                               vs.               DEPORTIVO SARMIENTO

 

 

SÍNTESIS DE LA ZONA B

 

RACING CLUB de CARHUE                       0            DEPORTIVO ARGENTINO           0

 

ARBITRO: DANIEL FERREYRA.

 

RESERVA: RACING CLUB de CARHUE             3          DEPORTIVO ARGENTINO       1

 

INCIDENCIAS:

 

 

TIRO FEDERAL de PUAN                   1                       UNIÓN de TORNQUIST           2

 

GOLES: PRIMER TIEMPO: 32´ ANGELO GRASSI (UT), SEGUNDO TIEMPO: 6´ EZEQUIEL SCHMIDT (UT) Y 44´ LUCAS RUESGA (TFP)-PENAL-.

 

ARBITRO: WALTER VARGAS.

 

RESERVA: TIRO FEDERAL de PUAN        0             UNIÓN de TORNQUIST          2

 

INCIDENCIAS:

 

 

CLUB SARMIENTO                       2                          PEÑAROL de PIGÜÉ            1

 

GOLES: PRIMER TIEMPO: 25´ JERONIMO BALCARCE (CS), 39´ DAMIAN WEISBECK (PP), Y SEGUNDO TIEMPO: 29´ MARIANO RECOFSKY (CS).

 

ARBITRO: GERONIMO GALLO.

 

RESERVA: CLUB SARMIENTO          0              PEÑAROL de PIGUE          1

 

INCIDENCIAS: EXPULSADOS: SEGUNDO TIEMPO: 9´ FABIAN CORONEL (PP)  Y 32´ FERMIN MONTERRUBIANESSI (PP).

 

 

UNION de PIGUE                              3                     PUAN FOOTBALL CLUB         1

 

GOLES: PRIMER TIEMPO: 44´ ARIEL ROMERO (PFC), SEGUNDO TIEMPO: 27´ Y 33´ LISANDRO PINILLA (UP) Y 36´ DANIEL KLOCK (UP).

 

ARBITRO: DANIEL SANDOVAL.

 

RESERVA: UNION de PIGUE        2            PUAN FOOTBALL CLUB          0

 

INCIDENCIAS: EXPULSADO: SEGUNDO TIEMPO: 28´ MAXIMILIANO BRUNELLI (PFC).

 

 

AUTOMOTO de TORNQUIST                          0            SAN MARTÍN de CARHUÉ          0

 

ARBITRO: ALEJANDRO KRIEGER.

 

RESERVA: AUTOMOTO de TORNQUIST            4             SAN MARTÍN de CARHUE          1

 

INCIDENCIAS:

 

 

CON DOCE FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA “B”

 

 

                      PRIMERA PUNTOS
CLUB SARMIENTO 33
SAN MARTIN DE CARHUE 26
UNION DE TORNQUIST 20
RACING CLUB CARHUE 18
AUTOMOTO TORNQUIST 18
TIRO FEDERAL PUAN 17
PEÑAROL PIGUE 17
UNION PIGUE 7
PUAN FOOTBALL CLUB 6
DEPORTIVO ARGENTINO 5

 

 

                       RESERVA PUNTOS
RACING CLUB DE CARHUE       * 26
UNION DE TORNQUIST      ** 23
PEÑAROL DE PIGUE      * 22
CLUB SARMIENTO       ** 18
SAN MARTIN DE CARHUE      * 18
AUTOMOTO DE TORNQUIST 18
UNION PIGUE        * 11
TIRO FEDERAL DE PUAN      * 8
DEPORTIVO ARGENTINO       * 7
PUAN FOOTBELL CLUB       * 2

 

 

 

* TIENEN UN PARTIDO PENDIENTE

* TIENEN DOS PARTIDOS PENDIENTES

 

 

DÉCIMO TERCERA FECHA…CUARTA DESQUITES del TORNEO APERTURA.

 

DEPORTIVO ARGENTINO                     vs.              AUTOMOTO de TORNQUIST

SAN MARTÍN de CARHUE                     vs.              UNIÓN de PIGÜÉ

PUAN FOOTBALL CLUB                        vs.              CLUB SARMIENTO

PEÑAROL de PIGUE                              vs.              TIRO FEDERAL de PUAN

UNION de TORQUINST                         vs.               RACING CLUB de CARHUE

 

 