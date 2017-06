“Me dijeron que pasaron 67 veces y así y todo, me desvalijaron el negocio”

A Sabrina Suarez le desvalijaron totalmente el comercio este domingo por la mañana. En una nota realizada en nuestros estudios conocemos todos los detalles de este golpe que la deja en bancarrotas.

Dolida e indignada, luego de ser víctima de 3 hechos delictivos en 7 meses, Sabrina Suarez nos brinda su testimonio sobre el mal momento que le toca vivir después sufrir un robo este domingo por la madrugada, donde le llevaron casi la totalidad de las prendas que tenía para vender en un comercio ubicado en el Paseo “Los Tilos” de Av. San Martín y Los Tilos de Sierra de la Ventana.

Suarez nos describe como se fueron sucediendo los hechos desde noviembre del 2016, cuando en un primer hecho, le rompieron una vidriera y le llevaron un botín valuado en 50 mil pesos. Según le manifestó la propia policía, de ese hecho se identificó a uno de los 4 autores, pero ella no siguió con el juicio porque le demandaba mucho “Tiempo y Dinero” explicó.

En una segunda oportunidad, hace diez días, cuando Sabrina regresa a su local alrededor de las 22,30 hs, dos horas mas tarde que había cerrado, se encontró con la puerta forzada y abierta. “Palanquearon la cerradura con un fierro, estaba abierto un negocio del paseo y había gente paseando en ese momento” describe Sabrina y cuenta todo lo que pasó desde ese momento.

Luego de ese hecho la propietaria de la tienda”My Stilo” alertó a la policía “para mí vuelven”, a lo que intentaron calmarla diciéndole: “Se asustaron, seguro eran de afuera”, sin embargo, lo pero estaba por venir, y durante la madrugada de este domingo 11 de junio, en simultaneo con otros dos hechos, Suarez tuvo que sufrir el robo de casi la totalidad de la mercadería, “Me tomaron de punto, sabia que iban a volver” expresó frente al micrófono con indignación dando su punto de vista de los hechos, destacando “Para mi vuelven, le dije al comisario”.

Ante tanta impotencia y dolor Sabrina se pregunta: “”Donde estaba la policía, me dijeron que pasaron 67 veces y así y todo me desvalijaron, o son inoperantes o tienen algo que ver” disparó y dijo: “El comisario no dió la cara y eso también es indignante”.

Suarez apreció la presencia del Intendente Sergio Bordoni y del Delegado local, Hugo Polvara que ayer la visitaron para “Disculparse” por los hechos de inseguridad que vive la población y prometiendo ayudarla y hacer todo lo posible para el esclarecimiento del Hecho.

Nota completa:

Arnaldo Botto – FM Reflejos