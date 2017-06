Fútbol menor: Puan FBC y Automoto jugarán martes 20

Los clubes Puan F. Club y Automoto llegaron a un acuerdo para jugar el martes 20 del corriente, feriado nacional, la confrontación de divisiones inferiores que a ambos les quedó pendiente de la octava fecha del torneo Apertura por el mal estado de la cancha.

La novedad surgió en la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez en la sede de Las Heras 1.062, bajo la presidencia de Ernesto Manuel Palenzona.

Cabe señalar que con antelación habían acordado ponerse al día en dicha fecha Blanco y Negro e Independiente, enfrentamiento que se jugará en el Parque Felisa I. de Alberdi a partir del mediodía.

La mesa ejecutiva invitó al resto de las instituciones que deben el compromiso de esa programación a que lleguen a un entendimiento para obrar en la misma dirección, aprovechando el feriado.

Los otros choques que fueron suspendidos oportunamente son los siguientes: Deportivo Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio; Boca Juniors vs. Racing Club; Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan.

Los únicos cruces que se realizaron en la fecha original son Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento “B”; San Martín de Carhué vs. El Progreso y San Martín de Saavedra vs. Club Sarmiento “A”.

Pedido de Tiro de Puan

El Club Tiro Federal de Puan envió una nota en la que solicita se contemple la situación de los chicos de divisiones inferiores, sobre todo de 5ª, cuyo pase ingresó después del cierre correspondiente para que puedan jugar en Primera o en Reserva.

El consejo directivo respondió que no se puede acceder a dicho pedido dado que va en contra del reglamento de la Liga.

Para su modificación se requiere el llamado a una asamblea extraordinaria, que debe ser solicitada por las 2/3 partes de las instituciones afiliadas.

Claudio Meier – Nuevo Día