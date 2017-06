Comunicado de la Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno informa a la comunidad, ante las reiteradas consultas recibidas y en virtud de trascendidos periodísticos, que al momento de la publicación del presente comunicado, no se ha recibido notificación alguna por parte de los organismos de justicia sobre la supuesta denuncia a la que hacen mención; por lo tanto, por no tener conocimiento de esto ni de los supuestos hechos que la fundamentarían, consideramos apropiado no realizar declaración alguna hasta tanto el Ejecutivo Municipal sea notificado en forma fehaciente y por autoridad competente.

