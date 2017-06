Bordoni respondió a la denuncia del FPV y presentó otra penal que involucra, presuntamente por sobreprecios, al gobierno del ex intendente Gustavo Trankels

Este viernes por la tarde el Intendente Municipal, Sergio Bordoni, convocó a conferencia de prensa para referirse a la denuncia penal que presentaron concejales del Frente para la Victoria por presuntas irregularidades en dos licitaciones que, según indicaron, fueron adjudicadas antes, como la colocación de cámaras de seguridad en Saldungaray y otra por la adquisición de una combi que fue entregada en marzo del año pasado en Chasicó.

Sobre la denuncia en sí, Bordoni se mostró firme en sus apreciaciones indicando que ellos tenían el respaldo legal para demostrar que no hubo irregularidades en ambas licitaciones y, aunque no se explayó demasiado, dejó claro que estaban a total disposición de la justicia, aunque hasta este momento solo se enteraron por las versiones periodísticas.

Dicho esto el jefe comunal replicó a lo que llamó “Jugada de campaña” presentando una denuncia penal por presunto delito de sobre precio en la obra de construcción de la senda peatonal de Saldungaray en la anterior gestión municipal.

En referencia a esto, indicó Bordoni que solicitan a la justicia investiguen presunto delito y personas presuntamente involucradas en Asociación Ilicita, Fraude a la administración Pública, Abuso de autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, al ex Intendente Municipal Gustavo Guillermo Trankels, al ex Secretario de Gobierno y actual concejal del FPV Guillermo Martin Löffler, a la ex Secretaria de Obras y Servicios públicos Anabella Madueña y al Presidente de la empresa “Urbanismo y Construcciones S.A.”, Ricardo Pirola.

Con respecto a los sobre precios que considera, informó en cuadro comparativo que por el metro lineal en la construcción de la bici senda en Tornquist, al 30/6/2014 se abonaron $300 y un año más tarde, el 29/6/2015, en Saldungaray se pagaron $932.

Las bases para columnas de alumbrado público de Hormigón H 17 de 0,60 x 0,60 x 0,60 de profundidad se pagaron en 2014 $ 525 y en Saldungaray, un año más tarde, $3.025.

También sobre la instalación de luminarias se pagó en 2014 $3.750 y en 2015 $5.445.

“En el día de hoy presentamos la denuncia penal sobre la construcción de la senda peatonal en Saldungaray que empezaron luego del revés electoral de las PASO 2015, con un valor estimativo de $ 3.700.000 y hoy en 2017 la senda peatonal en Villa Ventana, un año y medio después y con un 40% de inflación, sale 1,5 millones de pesos menos que la obra -realizada- en 2015”.

Bordoni alcanzó a los medios una copia de la denuncia que tiene 32 fojas en el expediente que recibió la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

“Por los medios nos enteramos que los concejales del FPV nos habían hecho una denuncia penal, porque a nosotros aún no nos llegó nada. Lo hablamos con nuestro asesor letrado y sí, existe. Contestaremos con pruebas fehacientes a lo que hemos realizado en cuanto a los dos hechos que se nos imputan. Tenemos suficiente documentación para respaldar lo que venimos haciendo con total transparencia, no hay nada que esconder”, expresó el jefe comunal respecto a las denuncias en su contra.

“Estamos a disposición de la justicia”, aseguró y sostuvo que le “llama la atención porque los hechos fueron hace mucho tiempo y justo en campaña electoral se ponen a hacer estas denuncias”.

Sobre la denuncia presentada este viernes contra el gobierno de Trankels, manifestó que decidió realizarla luego de las acusaciones contra su gestión. “Vamos a jugar con las mismas cartas pero con hechos reales”, expresó.

“Acá hay mucho trabajo, contratamos a un perito de Bahía Blanca y una escribana cotejó todo. Si la justicia no cree que hay un delito y no se expide a favor de lo denunciado, dejo de creer”, añadió.

Respecto a los presuntos delitos sobre los que fue denunciado por los cuatro concejales del Frente para la Victoria, indicó “no puedo hablar”, pero afirmó que “legalmente estamos totalmente respaldados, no tengo miedo a nada porque no hicimos nada fuera de lo legal”.

También dijo que le pareció “bien” que hagan la denuncia pero “me enoja que lo hayan hecho en plena campaña electoral”. “Los admiro que quieran denunciar, porque son los menos indicados para hacerlo”, disparó.

“En 2015, cuando discutí con el contador del Banco Provincia (mi lugar de trabajo) lo primero que hicieron (desde el FPV) fue publicar en La Brújula y en La Nueva que el ‘presidente del HCD se había tomado a golpes de puño con un funcionario del banco’, pero la gente creyó en mi persona y por eso estoy sentado en el sillón de intendente”, sostuvo.

Por último, criticó el accionar de los ediles del FPV y aseguró que “cuando yo era concejal, si no bajaba una orden del Ejecutivo no sabían qué hablar y ahora son todos expertos”.

