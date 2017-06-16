Grupo “Flores en Tornquist” disconforme con situación vivida
LA AGRUPACION “FLORES EN TORNQUIST” QUIERE INFORMAR A LA POBLACION EN RELACIÓN A LA CHARLA SOBRE ARBOLADO URBANO QUE SE REALIZÓ EL PASADO MARTES 13 EN LA BIBLIOTECA POPULAR “ERNESTO TORNQUIST”, SU DISCONFORMIDAD CON LA ACTITUD TOMADA POR UN GRUPO DE CIUDADANOS PRESENTES QUE UTILIZARON EL ESPACIO PARA CUESTIONAR LA INTERVENCIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA PLAZA “ERNESTO TORNQUIST” DESVIRTUANDO EL FIN DE ESTAS CHARLAS CUYO PROPÓSITO ES INFORMAR AL VECINO SOBRE LAS ESPECIES A UTILIZAR EN VEREDAS ASI COMO EL CUIDADO DE LAS MISMAS, ALENTANDO A MEJORAR CON LA PLANIFICACIÓN DEL ARBOLADO URBANO A LA IMAGEN DE NUESTRO ENTORNO.