Respuesta a Sergio Bordoni del Partido Justicialista

Ante la incapacidad e inoperancia de su gobierno, Bordoni hace la más fácil, como hacen sus referentes y lo que les manda a hacer Durán Barba. Acusar al gobierno anterior.

Usted no solo no cumple como es su obligación de primer mandatario con la Ley, sino que además incumple con sus propias promesas de campaña, damos ejemplos: las 500 casas, la barredora, la pileta climatizada, el puente de Villa Ventana, le erradicación de los basureros, etc. Sino que ahora al verse entre las cuerdas por la denuncia presentada por nuestros concejales intenta ocultar sus actos poco transparentes con falsas denuncias.

La denuncia presentada por las fraudulentas licitaciones realizadas fue hecha ante la justicia y con las pruebas correspondientes, como debe ser, no ante los medios de comunicación.

Sea serio Sr. Intendente, por si no se dio cuenta Ud. debería dar el ejemplo y respetar ante todo y sobre todo la Ley, pero no… lo primero que se le ocurre es embarrar la cancha denunciando como escapatoria a sus reales responsabilidades como intendente del distrito.

Luego de más de un año y medio de haber asumido y sin poder mostrar logros de gestión y la tan mencionada transparencia, trata de desviar la atención de los vecinos del distrito con una denuncia que responde únicamente a su forma de hacer política, mentir y agraviar.

Partido Justicialista de Tornquist