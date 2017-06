Presencia de Tornquist en el acto de 1 Pais

Fuerte presencia Tornquinstense en el lanzamiento de 1Pais Sexta Sección.

El Lic. Carlos Dana junto a referentes locales participaron en Tres Arroyos del acto de lanzamiento del Frente Político 1Pais que integran el FR, el GEN, Libres del Sur y otras agrupaciones políticas.

El encuentro contó con la presencia de Margarita Stolbizer, Sergio Massa, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Diego Gorgal y dirigentes de toda la sexta sección.

En un acto realizado en el Club Quilmes(Tres Arroyos), con la presencia de personas de todas las localidades vecinas, Massa afirmó: “La Argentina tiene que derrotar la idea de dos que se pelean por el poder. Hay que construir un sólo país. Hay gente que siente, mirando el pasado, indignación por la corrupción, y gente que mirando el presente siente la angustia y la decepción de un gobierno que piensa en muy poquitos. Y nosotros, tenemos la responsabilidad de construir una alternativa que le dé a los argentinos esperanza y ponga en la agenda central a las Pymes, a los trabajadores, a los jubilados y a quienes no tienen trabajo pero quieren tenerlo y ganarse la vida a partir de su esfuerzo”.

Luego del acto y de un encuentro con una organización de familias de Tres Arroyos damnificadas por la quita de las pensiones no contributivas por discapacidad, Sergio Massa afirmó: “Las personas con discapacidad y la Argentina necesitan un Estado presente que las cuide, un Estado sensible. Que las cuentas públicas puedan cerrar recortando pensiones es ser incapacitados en lo peor que pueden tener en política: la insensibilidad, la hipocresía y el cinismo. La Argentina necesita cuidar e incluir, darles herramientas a las personas con discapacidad, ese es el rol del Estado”.

A su vez Margarita Stolbizer hizo referencia a la iniciativa “Bajemos los Precios”, impulsada por 1País: “Se basa sobre todo en la búsqueda de que el Estado deje de cobrarle a las personas impuestos por comer. Para nosotros es una inmoralidad que alguien que quiere comprar un litro de leche tenga que pagar impuestos para darle leche a sus hijos. Hoy la carga que tienen los impuestos en la canasta de alimentos básicos es enorme y nosotros creemos que esta es una forma de darle valor al salario y a la jubilación”.

Massa finalizó enfatizando: “Tenemos que derrotar la idea de que el reemplazo del ajuste es la corrupción. La Argentina no puede debatirse entre eso porque esa es la trampa de la grieta, que lo único que hace es meternos en un pozo que muchas veces no existe como tal, porque cuando tuvieron que juntarse para subirse 30 mil pesos el sueldo los diputados de Cristina y de Macri, no dudaron en hacerlo, a pesar de nuestra oposición”.

Acompañaron el senador nacional, Jaime Linares, los diputados nacionales, Marco Lavagna, Gustavo Bevilacqua y Verónica Couly, los diputados provinciales Pablo Garate, Marcelo Di Pasquale y María Marta Corrado, el intendente de Villarino Carlos Bevilacqua, y los dirigentes Marcelo Ferreyra y Rubén Grenada, entre otros.