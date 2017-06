Resumen de la fecha del fútbol menor

Sólo en forma parcial se jugó este sábado, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, la undécima fecha –cuarta de las revanchas—del torneo Apertura de divisiones inferiores.

Por el mal estado de las canchas se suspendieron los partidos que tenían que disputarse en Pigüé (el clásico de la ciudad y Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B” se postergaron para el martes, feriado nacional) y en Saavedra (San Martín vs. Puan F. Club).

Los resultados que se dieron son los que detallamos a continuación:

Zona “A”

Quinta: San Martín de Santa Trinidad 1, Blanco y Negro 2 y Atlético Huanguelén 1, Deportivo Sarmiento 1. Libres: Empleados de Comercio e Independiente.

Sexta: San Martín de Santa Trinidad 5, Blanco y Negro 1 y Atlético Huanguelén 2, Deportivo Sarmiento 0. Libres: Empleados de Comercio e Independiente.

Séptima: San Martín de Santa Trinidad 0, Blanco y Negro 0 y Atlético Huanguelén 0, Deportivo Sarmiento “A” 4. Libres: Empleados de Comercio y Deportivo Sarmiento “B”.

Octava: Deportivo Sarmiento “B” 3, Independiente 0; San Martín de Santa Trinidad 2, Blanco y Negro 0 y Atlético Huanguelén 4, Deportivo Sarmiento “A” 0. Libres: Empleados de Comercio.

Zona “B”

Quinta: El Progreso 1, Unión Pigüé 5 y Boca Juniors 0, San Martín de Carhué 3. Libres: Racing Club y Deportivo Argentino.

Sexta: Boca Juniors 3, San Martín de Carhué 0. Libres: Racing Club y Deportivo Argentino.

Séptima: El Progreso 4, Unión Pigüé 0 y Boca Juniors 2, San Martín de Carhué 0.

Postergado para el martes Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B”. Libre: Racing Club.

Octava: Boca Juniors 0, San Martín de Carhué 1. Postergado para el martes Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B” Libres: Racing Club y Unión Pigüé.

Zona “C”

Quinta: Tiro Federal de Puan 4, Automoto 1. Postergado para el martes: Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé. Libre: Unión de Tornquist.

Sexta: Tiro Federal de Puan 0, Automoto 1. Postergado para el martes: Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé. Suspendido: San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club. Libre: Unión de Tornquist.

Séptima: postergado para el martes Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé. Libres: Unión de Tornquist, Puan F. Club y Automoto.

Octava: Tiro Federal de Puan 0, Automoto 3. Postergado para el martes Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé. Suspendido: San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club. Libre: Unión de Tornquist.

Se juegan este martes

Además del clásico pigüense y Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B” que se cancelaron este sábado, el martes que viene –feriado nacional—se jugarán varios enfrentamientos que están pendientes de la octava fecha.

Son ellos: Deportivo Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio en 8ª,7ª, 6ª y 5ª; Blanco y Negro vs. Independiente en 8ª, 6ª y 5ª (ambos de la zona “A”); Puan F. Club vs. Automoto en 8ª, 7ª y 6ª y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan en 8ª, 6ª y 5ª (los dos de la zona “C”).

En tanto, seguirán pendientes Boca Juniors vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé en 8ª y 7ª (ambos de la zona “B”).

Próxima fecha

El sábado próximo será el turno de la duodécima fecha, quinta de las revanchas, de acuerdo a este detalle:

Zona “A”: Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª). Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

Zona “B”: Club Sarmiento “B” vs. San Martín de Carhué (7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (5ª, 7ª y 8ª) y Racing Club vs. El Progreso (5ª y 7ª). Libre: Boca Juniors.

Zona “C”: Automoto vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Saavedra (6ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Unión de Tornquist (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Tiro Federal de Puan.

Claudio Meier