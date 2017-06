CTERA denuncia que “la jubilación docente está en riesgo”

Ante la necesidad de alertar a la sociedad en su conjunto del riesgo que corren el Sistema Previsional y la jubilación docente, CTERA comienza hoy una campaña en redes para visibilizar este conflicto latente. De la misma, participan todos los gremios de base representando a cada una de las provincias. A nivel nacional, manifestamos nuestro rotundo rechazo a los cambios que el Gobierno Nacional busca implementar.

El plan para imponer la reforma ya está en marcha y se está gestando a espaldas de la sociedad, extorsionando a las provincias con cajas propias para aceptar la Armonización y desfinanciando el Sistema para justificar el ajuste.

CTERA continúa su lucha por los derechos de los y las trabajadoras de la educación y dice:

* NO a la “Armonización”.

* NO al aumento de la edad jubilatoria.

* NO a la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad.

* NO a la modificación del Régimen Jubilatorio.

Desde la CTERA nos pronunciamos por un Sistema Previsional PÚBLICO, SOLIDARIO y de REPARTO y por una JUBILACIÓN DIGNA.

#JUBILACIÓNenRIESGO

#PorUnaJubilaciónDIGNA

Secretaría de Comunicaciones

S.U.T.E.B.A.