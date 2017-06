Fútbol menor: Surgieron tres nuevos clasificados

La disputa de dieciocho partidos este martes, feriado nacional, permitió que la mayoría de los clubes se ponga al día en el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

También les posibilitó a tres equipos de la zona “C” asegurarse un lugar en los cuartos de final. Se trata de Peñarol de Pigüé en 7ª, Club Sarmiento “A” y Automoto en 8ª. A este último tiene chance matemáticas de darle alcance Peñarol, pero el de Tornquist prevalece en los enfrentamientos entre sí (triunfos 5-1 y 3-1, respectivamente).

Cabe señalar que con antelación había logrado el pasaporte para los cruces Boca Juniors en 6ª (zona “B”).

Los que se desarrollaron son cotejos que estaban pendientes de la octava y de la undécima fecha, respectivamente, en todos los casos suspendidos oportunamente por el mal estado que presentaban las diferentes canchas.

La confrontación saliente de la jornada resultó el clásico de Pigüé, donde repartieron triunfos. Club Sarmiento venció 1-0 en 5ª y 2-0 en 8ª, mientras Peñarol hizo lo propio 2-1 en 6ª (le quitó el invicto a su tradicional rival) y 2-0 en 7ª.

Los resultados registrados en el marco de la zona “A” son los siguientes:

-Quinta: Deportivo Sarmiento 3, Empleados de Comercio 4 y Blanco y Negro 6, Independiente 1.

-Sexta: Deportivo Sarmiento 1, Empleados de Comercio 0 y Blanco y Negro 2, Independiente 2.

-Séptima: Deportivo Sarmiento “A” 0, Empleados de Comercio 0.

-Octava: Deportivo Sarmiento “A” 0, Empleados de Comercio 3 y Blanco y Negro 2, Independiente 0.

En tanto, de la zona “B” sólo se desarrollaron dos encuentros, con estos marcadores:

-Séptima: Deportivo Argentino 0, Club Sarmiento “B” 1.

-Octava: Deportivo Argentino 2, Club Sarmiento “B” 0.

Por último, también hubo enfrentamientos válidos por la zona “C” que arrojaron los siguientes resultados:

-Quinta: Unión de Tornquist 1, Tiro Federal de Puan 3 y Club Sarmiento 1, Peñarol de Pigüé 0.

-Sexta: Puan F. Club 2, Automoto 0; Unión de Tornquist 7, Tiro Federal de Puan 0 y Club Sarmiento 1, Peñarol de Pigüé 2.

-Séptima: Puan F. Club 1, Automoto 0 y Club Sarmiento “A” 0, Peñarol de Pigüé 2.

-Octava: Puan F. Club 0, Automoto 4; Unión de Tornquist 7, Tiro Federal de Puan 0 y Club Sarmiento “A” 2, Peñarol de Pigüé 0.

Próxima fecha

El sábado próximo será el turno de la duodécima fecha, quinta de las revanchas, de acuerdo a este detalle:

-Zona “A”: Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª). Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

-Zona “B”: Club Sarmiento “B” vs. San Martín de Carhué (7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (5ª, 7ª y 8ª) y Racing Club vs. El Progreso (5ª y 7ª). Libre: Boca Juniors.

-Zona “C”: Automoto vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Saavedra (6ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Unión de Tornquist (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Tiro Federal de Puan.

Partidos pendientes

Siguen pendientes de disputa, correspondientes a la 8ª fecha, Boca Juniors vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé en 8ª y 7ª, ambos de la zona “B”.

En tanto, de la 11ª programación, San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club en 8ª y 6ª, correspondiente a la zona “C”.

Prueba de Racing de Avellaneda

Racing Club de Avellaneda estará probando jugadores este viernes 23 a partir de las 14:00 en el predio de Roque Saenz Peña y Razquín de Racing de Carhué (detrás de la cancha). Es para categorías 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Claudio Meier – Nuevo Día

