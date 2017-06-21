Llamados a contratación directa de servicios
CONTRATACION DIRECTA
-OBJETO: Servicio Alimentario Escolar, período JULIO – SEPTIEMBRE 2017.
-DISTRITO: Tornquist.
-CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: a partir del 22/06/2017, en el horario de 7-12 Hs.
-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el día 27/06/2017 a las 10.30 Hs.
-FECHA DE APERTURA: 27/06/2017 – 11 Hs.
-VALOR DEL PLIEGO: $ 150.-
-LUGAR DE APERTURA Y RECEPCIÓN DE OFERTAS, CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Tornquist – 0291-4941140 – Sarmiento 98 – Tornquist.
CONTRATACION DIRECTA
-OBJETO: Servicio de Provisión de Agua Potable JULIO-DICIEMBRE 2017.
-DISTRITO: Tornquist.
-CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: a partir del 22/06/2017, en el horario de 7-12 Hs.
-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el día 30/06/2017 a las 9.30 Hs.
-FECHA DE APERTURA: 30/03/2017 – 10 Hs.
-VALOR DEL PLIEGO: $ 100.-
-LUGAR DE APERTURA Y RECEPCIÓN DE OFERTAS, CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Tornquist – 0291-4941140 – Sarmiento 98 – Tornquist.