Llamados a contratación directa de servicios

Educacion Lecturas: 271
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CONTRATACION DIRECTA

-OBJETO: Servicio Alimentario Escolar, período JULIO – SEPTIEMBRE 2017.

-DISTRITO: Tornquist.

-CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: a partir del 22/06/2017, en el horario de 7-12 Hs.

-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el día 27/06/2017 a las 10.30 Hs.

-FECHA DE APERTURA: 27/06/2017 – 11 Hs.

-VALOR DEL PLIEGO: $ 150.-

-LUGAR DE APERTURA Y RECEPCIÓN DE OFERTAS, CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Tornquist – 0291-4941140 – Sarmiento 98 – Tornquist.

 

CONTRATACION DIRECTA

-OBJETO: Servicio de Provisión de Agua Potable  JULIO-DICIEMBRE 2017.

-DISTRITO: Tornquist.

-CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: a partir del 22/06/2017, en el horario de 7-12 Hs.

-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el día 30/06/2017 a las 9.30 Hs.

-FECHA DE APERTURA: 30/03/2017 – 10 Hs.

-VALOR DEL PLIEGO: $ 100.-

-LUGAR DE APERTURA Y RECEPCIÓN DE OFERTAS, CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Consejo Escolar de Tornquist – 0291-4941140 – Sarmiento 98 – Tornquist.