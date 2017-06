“Esperemos que la UCR se ponga los pantalones largos y no tenga temor de marcar las diferencias con el Gobierno”

El pasado viernes visitó Saldungaray el diputado nacional e hijo del ex presidente, Ricardo Alfonsín, quien participó de una cena realizada en el subcomité de la Unión Cívica Radical, con la presencia del intendente Sergio Bordoni.

El legislador radical lanzó duras críticas al Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri, con quien marcó claras diferencias, y cuestionó el accionar de la UCR en el frente Cambiemos.

Sugirió que del partido que lideró su padre “se hagan cargo de las diferencias, nos pongamos los pantalones largos y tratemos de colaborar con Cambiemos con propuestas. La mejor manera es cambiar ideas, hacerse cargo de las diferencias y cuando uno cree que se toman decisiones incorrectas, hacérselo saber”, manifestó.

En ese sentido dejó en claro que “a los candidatos del partido los elige la Unión Cívica Radical, los eligen las bases, no hay nadie que esté por encima de ellos”.

“La UCR no ha sido partícipe de las grandes decisiones del gobierno –continuó- pero porque no ha querido, a pesar de que cuando hicimos el acuerdo dijimos que íbamos a hacer valer los espacios de Cambiemos para ayudar al gobierno a que no cometa errores y que no avalaríamos las cuestiones que creíamos que no deberíamos apoyar”.

En ese marco, afirmó que la administración de Macri ha cometido “muchos errores, sobre todos los que afectan a los sectores más vulnearables, como el aumento de las tarifas o cuestiones como las de la megaminería”.

“Esperemos que de aquí en adelante la UCR se ponga los pantalones largos y que no tenga temor a marcar las diferencias”, lanzó al respecto y consideró que aún “hay tiempo para revertir, corregir los errores y solucionar los problemas”.

Alfonsín aclaró que sus “discrepancias con el partido y la actitud que ha tenido hacia adentro de Cambiemos tiene que ver con el nivel nacional”, indicando que en provincia “como tenemos a Daniel Salvador (radical) como vicegobernador, la relación con la UCR es más fluida”.

“Si hubieran consultado al partido hay cosas que se hubieran evitado”, reiteró y agregó: “a la decisión correcta nos acercamos mucho más si escuchamos al que piensa diferente, entonces dialoguemos mucho dentro de Cambiemos”.

En consonancia con lo expresado por el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, el intendente Sergio Bordoni señaló que “lo más importante es reconocer los errores, pero lo que no podemos es cometerlos seguido porque la gente empieza a desconfiar si estamos gobernando bien o mal”.

“Creo que con el consenso de todos los integrantes de Cambiemos vamos a salir adelante, y lo más importante es no ser obsecuentes con nosotros, no mentirnos a nosotros mismos,. Tenemos que escucharnos entre todos y hacer de Cambiemos una fuerza política que perdure a lo largo”, añadió.

Nota completa:

FOTOS Y AUDIO: MIGUEL HERRADA