Hockey: la fusión Ventana-Automoto juega las semifinales de Sudoeste

Por los cuartos de final de la Asociación de Hockey del Sudoeste, la fusión Ventana-Automoto, logró en séptima división el pase a semi finales y se enfrentará a CEF Nº 83 de la cuidad de Pigue. En la tarde del martes 20 de junio (feriado nacional) se midieron frente a CAI de Puan logrando la victoria por 2 tantos contra cero. Los goles fueron convertidos por Brisa Ruckert. En esta división estuvieron presentes las jugadoras azulgranas Martina Kugler y Victoria Rusconi. También integró la delegación, la Prof. Mailén Rossini.

En primera división, la fusión no se presentó a disputar el partido frente a Club de Pelota por lo que este último ganó el partido por Walkover. El fin de semana estarán enfrentándose a Sarmiento de Pigue por la clasificación del 5º al 8º puesto.

En Sexta división, la fusión ya estaba clasificada a las semi finales por lo que el fin de semana estarán enfrentándose a Sarmiento de Pigue.

SEMIFINALES

SÁBADO 24-6

PRIMERA DIVISIÓN

1º al 4º PUESTO

C. Sarmiento Car vs CEF Nº 83

Hockey Carhué vs Club de Pelota

5º al 8º PUESTO

Peñarol vs Rosario PB

Sarmiento P vs Ventana-Automoto

SÉPTIMA DIVISIÓN

1º al 4º PUESTO

Ventana-Automoto vs CEF Nº 83

Hockey Carhué vs Sarmiento P

5º al 8º PUESTO

CAI Puan vs C. Sarmiento Car

Club de Pelota vs Rosario PB

DOMINGO 25-6

SEXTA DIVISIÓN

CEF Nº 83 vs Hockey Carhué

Sarmiento P vs Ventana-Automoto

