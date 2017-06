La guardería municipal funcionará como ‘Casa del Niño’ para chicos de hasta 10 años

Finalmente, lo que en un principio iba a funcionar como guardería municipal será una ‘Casa del Niño’, que comenzará a prestar servicio en el edificio de San Martín al 200 (ex Juzgado de Paz) a partir del 1 de julio.

“Debido a la baja inscripción que hemos tenido de niños de 45 días y dos años para la guardería municipal (sólo tres anotados), decidimos hacer la ‘Casa del Niño’, lo que nos permitirá tener a chicos de diferentes edades”, explicó el intendente municipal, Sergio Bordoni.

La nueva propuesta será para el cuidado de niños de entre 45 días y 10 años, que estarán divididos en tres grupos: 45 días a 2 años; 3 a 5 años; y 6 a 10. “La capacidad máxima por turno será de 45 a 48”, explicó el jefe comunal.

“Pensamos que íbamos a tener una inscripción masiva, pero hay más chicos más grandes que necesitan el servicio”, indicó.

A propósito, afirmó que “mujeres que querían salir a trabajar tenían que pagarle a un tercero para que le cuide a los hijos, lo que prácticamente era cambiar la plata, entonces terminaban yendo a Acción Social para ser asistidas”. “Hay gente que quiere salir a trabajar y el proyecto apunta a ese tipo de personas”, añadió.

En cuanto a los puestos de trabajo que generará la ‘Casa del Niño’, Bordoni sostuvo que “si llega a haber capacidad completa, se emplearán entre ocho y diez personas”. El lugar prestará servicio de 8 a 22.30 hs.

Las reformas en el edificio fueron llevadas adelante por la Secretaría de Obras y Servicio Públicos, cuya titular, Gisela Lencinas, sostuvo que solo quedan algunos detalles para que la obra quede finalizada.

“La idea es que los hicos estén en un lugar diferente y puedan tener un día agradable, ya que no van a estar por varias horas en su casa y sin algún familiar”, explicó respecto a la ambientación de la guardería.

LA SEMANA QUE VIENE ARRANCA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL

En otro marco, Lencinas adelantó que la semana que viene comenzará la segunda etapa de ampliación del Hospital Municipal, con “la construcción de la sala de hemoterapia, el laboratorio y los baños”.

“Para la inauguración de la primera etapa estamos esperando la visita de la Ministra de Salud de la Provincia, que si no puede venir no va a tener sentido la inauguración. La idea es prestar el servicio más que la inauguración, me interesa más que la gente la pueda disfrutar y vea que las cosas se están haciendo”, agregó Bordoni.

Por último, el intendente informó que la semana que viene arribará al distrito una maquina vial Caterpillar adquirida por el municipio, “con la que no solo vamos a mejorar los caminos rurales, sino también las calles”.

Nota completa de Miguel Herrada: