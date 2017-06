Comunicado de ‘Papeleros en lucha’

Como es de público conocimiento, los operarios de Interpack S.A nos apersonamos en nuestra Sede Sindical a raíz de una serie de hechos que tuvieron como situación extrema el despido injustificado del compañero Julio Villalba. Se reclamó y exigió una Asamblea extraordinaria para votar la continuidad de la actual Comisión Directiva. La misma fue negada, desconociendo nuestro derecho como afiliados a pedir asamblea y a elegir quién y de qué manera brega por nuestros derechos laborales y economía frente a la patronal, nada menos. Como ustedes saben, ni el Secretario General Sr. Marcelo Pérez ni ningún integrante de esa Comisión Directiva (Sres. CAMARGO, RODRIGUEZ, FERNÁNDEZ y demás) se dignaron responder a los afiliados el motivo de esta decisión, tampoco la opinión pública tuvo respuesta, porque también se negaron a una nota periodística, cosa bastante extraña teniendo en cuenta que son gente que según sus propias palabras “tienen la conciencia tranquila”.

Ahora bien, todo el asunto podría encasillarse como una mera interna sindical, sino fuera por algunas situaciones que no dejan de llamar la atención y pasamos a enumerar:

Los papeleros hemos sabido tolerar y acompañar a la empresa en su decisión de adelantar vacaciones e incluso suspender a sus empleado , aun cuando este proceso se llevó a clavo en forma no del todo clara y a veces notificando a último momento. Hemos mantenido nuestra posición de no agresión a pesar de este evidente destrato y del papel que tomó el Sindicato, reducido meramente a ser un simple vocero primero y directamente un defensor no de sus afiliados sino de la Empresa después, mintiendo, desinformando , entorpeciendo o desoyendo directamente las votaciones en Asamblea de sus Afiliados. Respetamos el acuerdo de “Paz social”, donde ambas partes se comprometían a no tomar acciones que perjudicaran a la otra parte, es decir los operarios continuaban aceptando vacaciones adelantadas o suspensiones (con la consiguiente pérdida económica y trastorno) y la empresa se comprometía a no despedir personal. Esto último fue desconocido por la empresa cuando decidió echar sin motivo al compañero Villalba, casualmente el más respetado y querido de todos los supuestos sucesores del Sr. Pérez al frente del Sindicato. Casualidad? Cómo si todo esto no fuera suficiente, la Comisión Directiva incurrió durante el bloqueo a la planta en hechos vergonzantes, contrarios a todo lo que un dirigente debe hacer por sus afiliados en una situación así. Primero intentó sin éxito acallar el conflicto, tratando de que Villalba silenciara su situación de despido frente a sus compañeros. Ya con el bloqueo en marcha, telefónicamente el Sr. Pérez trató de que Villalba diera “un paso al costado”, sin saber Pérez que varios compañeros escuchaban la conversación gracias al altavoz del teléfono. Por otra parte, la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva no acudieron al lugar del bloqueo, dejando expuestos a tener que dialogar directamente con jefes o gerentes a los operarios, y fueron mucho más allá cuando llamaron personalmente a afiliados instándolos a “no concurrir al piquete” y más aún cuando el propio Pérez dijo en declaraciones a un medio que “el piquete era cosa de la gente “, diferenciándose y tomando partido claramente. No conformes con esto, le negaron a Villalba la posibilidad de presenciar las negociaciones llevadas a cabo por su puesto de trabajo, primero no anoticiándolo de su derecho y luego, cuando este ya conocía que podía estar presente, realizando las reuniones dentro de Papelera, lugar al que Villalba no puede ingresar. Por lo menos llamativo. Pero no es todo, esta Comisión Directiva decidió sumarse a la campaña de miedo y persecución dentro de la empresa de los afiliados que decidieron por su cuenta y riesgo defender a un compañero echado injustamente y abandonado a su suerte, sembrando discordia, e inventando motivos del despido realmente agraviantes.

Ante todos estos hechos, consideramos que hemos sido respetuosos y tolerantes en demasía, y nos reservamos tomar las medidas que correspondan o creamos oportunas contra la Comisión Directiva del Sindicato Papelero o la Empresa.

Sres. Vecinos, no somos “unos loquitos que hacemos lío”, somos vecinos como cualquiera, defendiendo con dignidad y hombría (la que no tienen nuestros representantes) nuestra fuente de trabajo, tal vez la más importante del Pueblo. Lamentamos cualquier molestia que pudiéramos ocasionar. Muchas gracias!

Papeleros en Lucha.