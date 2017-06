Nueva fecha del torneo de divisiones inferiores

Con los triunfos logrados este sábado, en el marco de la duodécima fecha –quinta de la segunda rueda–, cinco equipos más lograron la clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los que se aseguraron un lugar en los cruces son Club Sarmiento en 5ª y en 6ª, por la zona “C”, Empleados de Comercio en 7ª, Atlético Huanguelén y San Martín de Santa Trinidad en 8ª en representación de la zona “A”.

En consecuencia, asciende a nueve el número de elencos que sacaron boleto para la parte definitorio del primer certamen de la temporada. Con antelación clasificaron Boca Juniors en 6ª, Peñarol de Pigüé en 7ª, Club Sarmiento “A” y Automoto en 8ª.

A falta de dos capítulos y algunos partidos pendientes, son siete los cupos que faltan cubrirse. Cabe recordar que en cada categoría clasifican los dos primeros de cada zona más los dos mejores terceros de las tres, los que surgirán por promedio dado que la cantidad no es la misma en todos los grupos.

Los resultados registrados este sábado son los siguientes:

Zona “A”

-Quinta: Blanco y Negro 1, Atlético Huanguelén 2 e Independiente 0, San Martín de Santa Trinidad 5. Libres: Deportivo Sarmiento y Empleados de Comercio.

-Sexta: Blanco y Negro 2, Atlético Huanguelén 2 e Independiente 1, San Martín de Santa Trinidad 6. Libres: Deportivo Sarmiento y Empleados de Comercio.

-Séptima: Blanco y Negro 2, Atlético Huanguelén 0 y Empleados de Comercio 1, Deportivo Sarmiento “B” 0. Libres: Deportivo Sarmiento “A” y San Martín de Santa Trinidad.

-Octava: Blanco y Negro 0, Atlético Huanguelén 8; Independiente 0, San Martín de Santa Trinidad 2 y Empleados de Comercio 0, Deportivo Sarmiento “B” 2. Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

Zona “B”

-Quinta: Unión Pigüé 0, Deportivo Argentino 4 y Racing Club 7, El Progreso 0. Libres: Boca Juniors y San Martín de Carhué.

-Sexta: libres Boca Juniors, San Martín de Carhué, Deportivo Argentino y Racing Club.

-Séptima: Club Sarmiento “B” 2, San Martín de Carhué 1; Unión Pigüé 0, Deportivo Argentino 3 y Racing Club 3, El Progreso 0. Libre: Boca Juniors.

-Octava: Club Sarmiento “B” 0, San Martín de Carhué 3 y Unión Pigüé 0, Deportivo Argentino 1. Libres: Boca Juniors y Racing Club.

Zona “C”

-Quinta: Automoto 0, Club Sarmiento 1. Libres: Tiro Federal de Puan, Peñarol de Pigüé y Unión de Tornquist.

-Sexta: Automoto 0, Club Sarmiento 1; Peñarol de Pigüé 7, San Martín de Saavedra 0 y Puan F. Club 3, Unión de Tornquist 1. Libre: Tiro Federal de Puan.

-Séptima: Automoto 3, Club Sarmiento “A” 0 y Puan F. Club 2, Unión de Tornquist 0. Libre: Peñarol de Pigüé.

-Octava: Automoto 0, Club Sarmiento “A” 1; Peñarol de Pigüé 2, San Martín de Saavedra 0 y Puan F. Club 0, Unión de Tornquist 0. Libre: Tiro Federal de Puan.

Próxima fecha

El sábado que viene se disputará la decimotercera fecha, sexta de los desquites, con estos enfrentamientos:

-Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “A” vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Sarmiento “B”.

-Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª) y Boca Juniors vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª). Libre: El Progreso.

-Zona “C”: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Automoto (6ª y 8ª) y Club Sarmiento “A” vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Puan F. Club.

Partidos pendientes

Están pendientes de disputa los enfrentamientos correspondientes a la 8ª fecha Boca Juniors vs. Racing Club (8ª, 7ª, 6ª y 5ª) y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (8ª y 7ª), ambos de la zona “B”.

En tanto, de la 11ª programación, San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (8ª y 6ª), perteneciente a la zona “C”.

POSICIONES: posimeno

Claudio Meier – Nuevo Día