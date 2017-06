Luis Tordini es el nuevo presidente de la Asociación Rural

Comisión directiva de la Asociación Rural de Tornquist por el período 2017-2018:

Presidente: Luis Tordini

Vicepresidente: Gastón Schafer

Secretario: María Marta Casali

Prosecretario: Fresia Painenahuel

Tesorero: Guillermo Figueiras

Protesorero: Mazzarini Leandro

VOCALES TITULARES

Marcelo Pontet

Nazareno Malaspina

Solange Schafer

Alfredo Belardinelli

Mario Nebot

VOCALES SUPLENTES

Marcelo Buschi

Javier Sard

Javier Tonelli

Chuliver Guillermo

REVISORES DE CUENTAS TITULARES

Oscar Guarro

Roberto Bast

Serier Ezequiel

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES

Julio Mayol

Ana Halter

ALFREDO BELARDINELLI SE DESPIDIÓ DE LA ASOCIACIÓN RURAL

Estimados directivos, en pocas palabras ya han transcurrido más de 20 años desde el primer día en que hoy un expresidente el Sr. Julio Stuhldreher me presento en esta entidad para colaborar con los objetivos estatutarios de la Asociación Rural de Tornquist, desde distintos cargos no solo he ayudado a quienes me guiaron en esta labor compleja, infinita y apasionante sino que también he aprendido, me ha formado para conocer más de cerca la problemática rural.

Cuando menciono que es compleja es; porque estamos ante un conjunto de situaciones y de acciones que se dan en forma simultaneas tales como nuestra idiosincrasia, el clima, las decisiones gubernamentales ,los mercados , el avance tecnológico ,etc., etc.

Infinita porque cuando se resuelve algunas se desvanecen otras y es por ello que es apasionante nada se repite igual, nada se puede dar por asentado en su totalidad, la pasión y la convicción por los objetivos claros son como diríamos en el campo nuestro caballito de batalla.

Hoy después de haber ejercido 12 años la presidencia de esta institución les agradezco a todos los que me supieron acompañar y comprender desde su lugar, mi decisión de llegar hasta aquí y delegar en otros es muy importante desde lo institucional, necesitamos de cambios, de otras miradas, es probable que en todo este tiempo que he dedicado, algunas cosas me hayan quedado en el camino pero confió en que esta sucesión de voluntades cubrirán lo que no se pudo hacer hasta hoy.

Y por último solo me queda por citar una frase de Domingo Faustino Sarmiento “Si no existieran las dificultades no habría éxitos”

¡Muchas Gracias!

Alfredo Cesar Belardinelli