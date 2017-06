Sergio Bordoni y las obras en marcha que lleva adelante el municipio

El intendente municipal, Sergio Bordoni, dialogó este viernes con nuestro medio y se refirió a la actualidad de su gestión de gobierno en materia de obras públicas.

En primer término, se refirió al nuevo edificio del Jardín Nº 907, que es utilizado desde principios de año pero “por una cuestión protocolar” deberá ser inaugurado sí o sí y la fecha elegida es el venidero martes, 4 de julio, y contará con la presencia de una autoridad provincial a confirmar.

A propósito de inauguraciones, el jefe comunal comentó que estaba previsto inaugurar la unidad sanitaria de La Gruta y la ampliación del Hospital Municipal, pero como finalmente no arribará ningún representante del Ministerio de Salud “no tiene sentido hacerlas”. “Ya están funcionando, no me interesa estar haciendo inauguraciones”, dijo.

En ese sentido, adelantó que está próxima a comenzar la ejecución de la segunda etapa de la ampliación del nosocomio local, que incluye la construcción de las salas de hemoterapia y de quimioterapia.

La primera etapa incluyó “un lavadero prácticamente nuevo, con dos lavadoras industriales y una secadora, baños con duchas para el personal y la ampliación de la despena de la cocina”. “Los empleados están agradecidos porque ha mejorado mucho la calidad de trabajo”, aseguró Bordoni.

“También se va a comenzar con la ampliación de unidad sanitaria de Sierra de la Ventana. Primero se construirá un galpón para trasladar el corralón municipal y ahí arrancar con la obra, que tendrá una inversión de $10.700.000 e incluirá tres nuevas habitaciones, un shock room y una morgue”, añadió.

Otra de las obras en marcha es la remodelación de la casa donde se ubicará el ‘Hogar del Niño’, que inicialmente se iba a denominar Guardería Municipal pero finalmente funcionará para niños de hasta 10 años. Iba a comenzar a funcionar el 1 de julio, “pero volvió a llover el techo, así que la estaríamos habilitando en 7 u 8 días”.

El pasado sábado se inauguró el piso del gimnasio del Club Gral. San Martin de Chasicó, “que se hizo con una empresa de Tornquist. En agosto les propuso hacerles el piso a través del Fondo Educativo, se cumplió y ya lo están disfrutando”.

“Continúa en ejecución la obra de desagües pluviales en la avenida Ernesto Tornquist de Sierra de la Ventana, con una inversión de casi 9 millones de pesos”, en tanto que están a la espera del depósito del dinero para asfaltar esa arteria y la Avenida Sarmiento de Tornquist. “Las obras ya están adjudicadas, la traba es económica”, explicó el intendente.

Bordoni también mencionó la motoniveladora 0km presentada este jueves y señaló que “en 25/30 días estaría llegando la otra que se adquirió mediante un leasing y, conjuntamente con ello, se hará el oxígeno central del hospital”.

“Siempre dije que ojalá haya elecciones todos los años porque es cuando más obras se hacen, pero acá seguimos trabajando como si hubiéramos arrancado ayer, no se ha incrementado la cantidad de obras”, a pesar de ser éste un año electoral. “No creo que cambie mucho el ritmo de esta elección, se va a seguir trabajando como se viene haciendo”, sostuvo.

“No es un año fácil –continuó- económicamente no estamos bien, pero sigo apostando que el cambio es posible. Desde infraestructura se están haciendo muchas cosas, se licitan, se empiezan y se hacen, y eso es un cambio rotundo”, concluyó.

