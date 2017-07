El triunfo por 3 a 0 en el clásico frente a Blanco y Negro, al disputarse la decimotercera y penúltima fecha, le permitió a la 6ª de Deportivo Sarmiento clasificar para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En los demás partidos del clásico suarense, que se disputó este sábado en el Parque “Juan Emilio Bove” del club verdirrojo, hubo empate: 1 a 1 tanto en 8ª como en 7ª, mientras 2 a 2 en un áspero partido de 5ª que terminó con 5 expulsados, dos del dueño de casa y tres del conjunto albinegro.

En la jornada sabatina, además, surgieron otros seis conjuntos clasificados para los cruces: San Martín de Santa Trinidad en 5ª y en 7ª, por la zona “A”; Boca Juniors en 7ª y San Martín de Carhué en 8ª, por la zona “B”; Tiro Federal de Puan en 5ª y Peñarol de Pigüé en 6ª, por la zona “C”.

La programación se desarrolló en forma incompleta, dado que por el mal estado de la cancha tras las lluvias de los últimos días fue suspendido el enfrentamiento entre Atlético Huanguelén e Independiente.

Los marcadores que se dieron son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: San Martín de Santa Trinidad 7, Empleados de Comercio 0 y Deportivo Sarmiento 2, Blanco y Negro 2. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Independiente.

Sexta: San Martín de Santa Trinidad 5, Empleados de Comercio 1 y Deportivo Sarmiento 3, Blanco y Negro 0. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Independiente.

Séptima: San Martín de Santa Trinidad 3, Empleados de Comercio 1 y Deportivo Sarmiento “A” 1, Blanco y Negro 1. Libres: Deportivo Sarmiento “B” y Atlético Huanguelén.

Octava: San Martín de Santa Trinidad 0, Empleados de Comercio 1 y Deportivo Sarmiento “A” 1, Blanco y Negro 1. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Independiente. Libre: Deportivo Sarmiento “B”.

Zona “B”

Quinta: Deportivo Argentino 1, Racing Club 3 y San Martín de Carhué 8, Unión Pigüé 0. Libres: El Progreso y Boca Juniors.

Sexta: Deportivo Argentino 0, Racing Club 2. Libres: San Martín de Carhué y Boca Juniors.

Séptima: Deportivo Argentino 3, Racing Club 2; San Martín de Carhué 8, Unión Pigüé 0 y Boca Juniors 4, Club Sarmiento “B” 1. Libre: El Progreso.

Octava: Deportivo Argentino 3, Racing Club 0; San Martín de Carhué 3, Unión Pigüé 0 y Boca Juniors 4, Club Sarmiento “B” 0.

Zona “C”

Quinta: Unión de Tornquist 2, Peñarol de Pigüé 2 y Club Sarmiento 1, Tiro Federal de Puan 0. Libre: Automoto.

Sexta: Unión de Tornquist 1, Peñarol de Pigüé 2; San Martín de Saavedra 0, Automoto 7 y Club Sarmiento 5, Tiro Federal de Puan 0. Libre: Puan F. Club.

Séptima: Unión de Tornquist 1, Peñarol de Pigüé 3. Libres: Puan F. Club, Automoto y Club Sarmiento “A”.

Octava: Unión de Tornquist 0, Peñarol de Pigüé 1; San Martín de Saavedra 0, Automoto 0 y Club Sarmiento 2, Tiro Federal de Puan 0. Libre: Puan F. Club.

Próxima fecha

El próximo sábado será el turno de la decimocuarta y última fecha, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Independiente vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “B” vs. San Martín de Santa Trinidad (7ª y 8ª). Libre: Blanco y Negro.

Zona “B”: Unión Pigüé vs. Boca Juniors (5ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Deportivo Argentino (5ª y 7ª). Libre: Club Sarmiento “B”.

Zona “C”: Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra (6ª y 8ª); Automoto vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Peñarol de Pigüé vs. Puan F. Club (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Club Sarmiento “A”.

Clasificados

Los 16 equipos clasificados son los siguientes:

Quinta: San Martín (ST), Club Sarmiento y Tiro Federal (P).

Sexta: D. Sarmiento, Boca Juniors, Club Sarmiento y Peñarol (P).

Séptima: E. de Comercio, San Martín (ST), Boca Juniors y Peñarol (P).

Octava: A. Huanguelén, San Martín (ST), San Martín (C), Club Sarmiento “A” y Automoto.

Partidos pendientes

Están pendientes de disputa los enfrentamientos correspondientes a la 8ª fecha Boca Juniors vs. Racing Club (8ª, 7ª, 6ª y 5ª) y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (8ª y 7ª), ambos de la zona “B”.

De la 11ª programación, San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (8ª y 6ª), perteneciente a la zona “C” y de la 13ª fecha Atlético Huanguelén vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª), de la zona “A”.

Claudio Meier

