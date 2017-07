Se juega una nueva fecha del torneo de fútbol regional

15ª Fecha TORNEO APERTURA 2017

ZONA “A”

Comercio vs. Peñarol (Guaminí)

El esperado choque entre estos dos conjuntos guaminenses suma 26 encuentros entre 2007 (año en el cual ingresó Peñarol a esta Liga) a 2017 y entre ambos se impone el club que ahora conduce técnicamente Fernando Rosa, que obtuvo 9 victorias con 39 festejos. Comercio cosechó 4 triunfos y marcó 22 tantos. Igualaron en 13 presentaciones.

Entre 2007 y 2012 el club peñarolense obtuvo su ventaja. Luego, desde 2013 a 2015, Comercio se mantuvo 6 actuaciones sin perder para así llegar a los últimos 3 enfrentamientos donde Peñarol retomó la buena racha, con 2 éxitos y 1 igualdad.

En el Luis Pieruzzini: se enfrentaron en 13 ocasiones, con 3 triunfos del local que convirtió 12 goles. Su eterno rival obtuvo 5 éxitos y anotó 19 tantos. Empataron 5 choques.

Peñarol se impone por un par de victorias y logró ampliar la ventaja en su último juego aquí el cual fue victoria visitante 1-0 en 2016.



El Progreso vs. Tiro Federal (CS)

Se han visto las caras en 19 presentaciones desde 1997 a 2017 con números que favorecen con comodidad a la escuadra de Santa María, dado que obtuvo 9 victorias y anotó 41 goles. El elenco de Villa Belgrano venció en 1 presentación y convirtió 18 tantos. Han empatado 9 veces.

En este 2017 Tiro Federal logró imponerse 2-0 y con ese triunfo derrotó a El Progreso por primera vez en estos 20 años de enfrentamientos.

En el 21 de Agosto: se han enfrentado en 9 ocasiones. Se registraron 6 éxitos progresistas con 31 goles. El elenco que conduce Marcos Sauco no ganó en este terreno y marcó 10 tantos, igualaron en 3 presentaciones.

En esta temporada Tiro Federal ha terminado con varias rachas adversas, ¿podrá ganar ahora en este reducto?

Blanco y Negro vs. San Martín (ST)

Entre 1985 y 2017 se han enfrentado en 58 oportunidades con antecedentes muy favorables al decano suarense que obtuvo 35 victorias con 123 gritos. El santo prevaleció en 13 cotejos y convirtió 56 goles. Han igualado 10 compromisos.

Fue por la década del 80 y 90 donde el albinegro construyó la ventaja que aún conserva. Lentamente, en los últimos 10 años, el “Sanma” logró obtener varias victorias y así reducir la diferencia.

La actualidad indica que de sus últimos 22 encuentros el último campeón triunfó en 10, empataron 5 y en 7 venció el equipo suarense.

En el Parque Alberdi: cotejaron en 29 ocasiones. El equipo de Carlos Salvi cosechó 22 triunfos y anotó 75 conquistas. El santo salió ganador en únicamente 5 juegos con 26 festejos. Igualaron 2 veces.

Una visita sumamente riesgosa resulta ser este escenario para el elenco de Santa Trinidad, ya que entre 1985 y 2007 sólo se impuso 2 veces. En los últimos 9 años consiguió las 3 victorias restantes (3-2 en 2008, 3-0 en 2009 y la última el 17 de julio de 2011 por 1-0 gol de Diego Cuello). Luego disputaron 4 partidos más en este terreno con 3 triunfos de Blanco y Negro más 1 empate.

Atl. Huanguelén vs. Dep. Sarmiento

Se han encontrado en 68 ocasiones a partir de 1985 a 2017 y la institución suarense domina con gran claridad por cuanto ganó 30 veces y convirtió 127 conquistas. El aceitero se impuso en 13

compromisos con 83 anotaciones. Han igualado 25 juegos.

Gran superioridad del verdirrojo acompañada en el presente con 9 partidos sin perder (ganó 7 más 2 empates). Además, de sus últimos 22 choques sólo en 1 pudo vencer Atlético (en el Clausura 2012 fue 2-1). Los restantes cruces fueron 13 triunfos del “Depor” más 8 igualdades.

En el Eduardo Christiani: confrontaron en 32 encuentros. El albiverde venció en 6 y festejó 42 conversiones. Dep. Sarmiento triunfó en 15 actuaciones y anotó 61 goles. Repartieron puntos en 11 contiendas.

Aquí también se impone el elenco dirigido por Javier Odriozola que arrastra 13 presencias sin perder, con 10 victorias (7 de esas victorias en sus últimas 7 visitas) más 3 igualdades.

La última oportunidad donde Atlético Huanguelén se quedó con las 3 unidades recibiendo al verdirrojo nos traslada 14 años atrás, el 6 de julio de 2003 cuando ganó 1-0 con conquista de Leandro Allen.

Boca Juniors vs. Independiente

Se han enfrentado en 57 ocasiones desde 1985 a 2017 con historial que acompaña al Rojo dado que cosechó 27 triunfos y anotó 93 goles. Boca pudo triunfar en 18 presencias y llegó a la red 71 veces. Han empatado 12 juegos.

El conjunto de San José prevalece con claridad. Logró vencer casi en el 50% de sus cruces, pero lo positivo para el boquense es que ha equilibrado un poco su desventaja por cuanto de los últimos 11 choques logró vencer en 5, empataron 3 y en 3 venció Independiente.

En el Rubén Segui: se cruzaron en 28 partidos. El local cosechó 11 victorias y marcó 38 conquistas. El elenco de la 2ª colonia se impuso también en 11 juegos y festejó 34 tantos. Igualaron 6 veces.

Números realmente muy parejos en este terreno y esto se puede apreciar en los antecedentes ya que sus triunfos se reparten en forma continúa. En la última presentación (el 01-06-2014) ganó el auriazul 3-1 y de esta manera equiparó el historial en este escenario.

ZONA “B”

Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino

Se han enfrentado en 46 oportunidades entre 1985 y 2017 con números que siguen junto al “Depor” que logró vencer en 20 juegos y anotó 82 conquistas. La entidad de Villa Brumana se retiró triunfante en 12 cotejos y convirtió 60 goles. Igualaron 14 veces. Desde 1985 a 2012 Deportivo Argentino salía victorioso repetidamente, pero en los últimos 5 años la racha se revirtió y la actualidad lo tiene a Unión con un gran momento arrastrando 10 choques sin perder, con 6 victorias más 5 empates (el último éxito argentinista en 2012 por 3-0).

En el Humberto Petrelli: registran 22 enfrentamientos. El club de Villa Brumana cosechó 6 éxitos y anotó 29 tantos. El elenco argentinista triunfó 12 veces y convirtió 42 goles. Han empatado 4 juegos.

Un reducto donde también manda Deportivo Argentino en los antecedentes, no así en la actualidad dado que lleva 4 visitas sin ganar, con 2 empates y 2 caídas.

Además de sus últimos 7 encuentros en este estadio el “Depor” sólo ganó 1 (empataron 3 y en 3 venció Unión). La última victoria del conjunto que dirige Guillermo Carbajo visitando este escenario se registró el 4 de noviembre de 2012 por 3-0 festejos de Alejandro García, Maximiliano Diel y Ariel Patthauer.

Automoto vs. Club Sarmiento

Suman 31 enfrentamientos a partir de 2003 a 2017 y es el elenco serrano quien se mantiene al frente. Venció en 12 presentaciones y anotó 43 goles. El máximo campeón de la Liga pudo triunfar 9 veces y convirtió 44 tantos. Han igualado 10 choques.

Se puede observar la diferencia que favorece a Automoto dado que se mantuvo 10 cruces sin perder entre 2009 y 2016. En este 2017 el decano liguista venció 3-0 y merced a esta victoria cortó la racha adversa que llevaba.

En el Agustín Ruppel: se han enfrentado en 15 encuentros. El local salió triunfante en 9 y marcó 28 goles. La escuadra sarmientista se llevó los 3 puntos en 3 visitas y convirtió 18 tantos; 3 cotejos finalizaron igualados.

Un reducto difícil para Club Sarmiento. Ahora lleva 5 cotejos sin ganar aquí y sólo logró quedarse con la victoria en 1 ocasión de las últimas 12 presencias (en 8 salió derrotado y 3 fueron empates).

El último triunfo sarmientista en este escenario se registró el 14 de junio de 2009 por 3-1, anotaciones de Facundo Iriarte, Mauricio Kent y Martín Prost. El gol de Automoto fue obra de Hernán Bilbao.

San Martín (Carhué) vs. Tiro Federal (Puan)

Entre 1992 y 2017 se han enfrentado en 44 encuentros y sus números están muy parejos, dado que el santo salió ganador en 14 cotejos y llegó a la red 62 veces. El “tártaro” ganó 15 partidos con 64 anotaciones. Han empatado en 15 cruces.

Historial con antecedentes casi igualados, donde en la primera década de encuentros San Martín dominaba con claridad y los últimos 10 años Tiro Federal comenzó a prevalecer de tal manera que se mantuvo invicto 14 fechas frente al albirrojo. El santo logró cortar está racha adversa en 2014. Los últimos 3 juegos fue 1 éxito de Tiro más 2 empates.

En el estadio “Cholo” Laspiur: confrontaron en 20 juegos. El de Carhué ganó en 8 actuaciones y anotó 31 festejos. El de Puan salió ganador en 7 visitas con 25 conquistas. Empataron 5 cotejos.

Un terreno que se presentaba complicado para el “tártaro” entre 1992 y 2002 (ganó sólo 1 partido), pero que de a poco comenzó a revertir la situación y lo encuentra con una racha a su favor de 9 presencias sin perder en este reducto frente al “Sanma”, con 6 triunfos y 3 empates.

El último éxito de San Martín recibiendo a Tiro sucedió el 12 de septiembre de 2001 por 5-3 con goles de Gustavo Ramborger (4) y Ezequiel Pérez. Los gritos del elenco puanense fueron obra de Facundo Castelli, Juan Vicente y Darío López.

Puan F. Club vs. Racing

A partir de 1992 a 2017 se han visto las caras en 39 cotejos, de los cuales el “faraón” triunfó en 13 y convirtió 67 goles. La entidad de Carhué venció en 19 presencias y marcó 83 tantos. Han empatado 7 juegos.

La estrellita sigue adelante y ahora acumula un buen presente. Llega con 6 encuentros sin perder: ganó 4 e igualaron 2. El último éxito del club puanense se registró en 2012 por 3-2.

En el Evaristo García: se cruzaron en 19 cotejos. Puan triunfó en 7 compromisos y anotó 36 tantos. La “Academia” se llevó las 3 unidades en 10 presentaciones y marcó 38 goles. Igualaron 2 partidos.

En este estadio también manda Racing. Ahora acumula 2 triunfos seguidos. El último éxito del “faraón” recibiendo a la estrellita se registró el 26 de agosto de 2012 por 3-2, conquistas de Juan Manuel Ibarra, Juan Félix Blanco y Gonzalo Gil. Descontaron Matías Echaide y Héctor Herrera.

Peñarol (Pigüé) vs. Unión (Tornquist)

Chocaron en 24 partidos entre 2005 y 2017 de los cuales la formación pigüense ganó 10 y anotó 42 goles. La escuadra unionista obtuvo solamente 4 victorias y marcó 30 tantos. Han igualado en 10 ocasiones.

El azulgrana manda con bastante diferencia, pero ahora el que tiene un mejor presente es el club serrano que acumula 3 encuentros sin perder, con 2 empates y luego 1 éxito.

En el 19 de Marzo: confrontaron en 11 compromisos y en su terreno el conjunto pigüense se mantiene invicto en estos 12 años frente al club de Tornquist ya que ganó 5 partidos y anotó 20 conquistas. La visita no pudo aún llevarse los 3 puntos de este reducto convirtiendo 10 goles. Igualaron en 6 ocasiones.

DEBEN MEDIR SUS IMPULSOS

Son 38 los futbolistas que están al límite con la acumulación de tarjetas amarillas y que deben medir sus impulsos si es que no quieren perderse el próximo partido de sus respectivos clubes. El listado de los que están con 9 y con 4 amonestaciones es el siguiente:

Diego Varela y Julio Hernández (Atlético Huanguelén); Emiliano Sandoval, Facundo Villar y Ramón Aller (Automoto); Emanuel Götte (Blanco y Negro); Martín Gómez y Rafael Balvidares (Boca Juniors); Bautista Vigouroux y Facundo Sánchez (Club Sarmiento); Axel Rivera (Deportivo Argentino).

Además: Francisco Schroh (Deportivo Sarmiento); Gonzalo Eberle, Nicolás Hernández y Nicolás Schroh (El Progreso); Bruno De la Canal, Bruno Schmidt y Nahuel Valdez (Empleados de Comercio); Cristian Hernández y Lucas Doleschan (Independiente); Ariel Campos (Peñarol de Guaminí); Alejandro Gabillondo y Maximiliano Herrero (Peñarol de Pigüé); Cristian Dini, Hugo Alderete, Lucas Geist, Manuel Ehulech y Marcos Gigena (Puan F. Club).

Completan la lista: Arístides Ferreyra (Racing Club); Ariel Suárez, Jorge Gaab y Luciano Scambelluri (San Martín de Santa Trinidad); Leandro Muñoz –9–, Paulo Aguirre y Rafael Lauman (Tiro Federal de Coronel Suárez); Francisco Zacchino e Ivo Milenati (Tiro Federal de Puan) y Norberto Montero (Unión Pigüé).

LAS RACHAS DE CADA EQUIPO

-Empleados de Comercio: volvió a triunfar luego de 3 caídas seguidas. En su estadio ganó los últimos 2 encuentros.

-Peñarol (Guaminí): acumula 3 derrotas consecutivas sin convertir goles. Saliendo de su estadio acrecentó a 6 sus fechas sin ganar, con 1 empate y 5 reveses.

-El Progreso: de las últimas 9 presentaciones perdió 8 (sólo le ganó a Peñarol de Guaminí). Es el equipo con la valla más vulnerada del Apertura con 39 goles. En su reducto arrastra 3 derrotas sucesivas.

-Tiro Federal (CS): empezó a declinar su producción y esto se puede observar en sus últimas 4 actuaciones, de las cuales sólo ganó 1 (perdió las otras 3). Además en esos 4 partidos sólo convirtió 1 gol y recibió 10.

-Blanco y Negro: en pleno ascenso. Ganó los últimos 9 puntos en disputa. En su escenario también llega en un gran momento con 3 éxitos en fila.

-San Martín (Santa Trinidad): de sus últimos 5 compromisos sólo cayó en 1 (frente a Boca). El resto fueron 3 triunfos más 1 igualdad.

-Atlético Huanguelén: acumula un brillante presente en su reducto. Totaliza 5 victorias seguidas en tal condición.

-Deportivo Sarmiento: en levantada. Cosechó 7 unidades de las últimas 9 disponibles.

-Boca: luego de Club Sarmiento es el elenco que más puntos consiguió en este 2017. En carácter de local obtuvo 16 unidades sobre 21 en disputa (resignó puntos frente a Tiro Federal –CS- 0-1 y Deportivo Sarmiento 1-1).

-Independiente: en calidad de visitante acumula 2 caídas sucesivas (vs. Empleados de Comercio y San Martín –ST—ambos por 2-1).

-Unión Pigüé: atraviesa por la mejor etapa del año. Lleva 4 presencias sin perder, con 8 unidades sobre 12 en juego.

-Deportivo Argentino: su andar negativo no se detiene. Elevó a 15 sus jornadas sin triunfos, con 6 empates más 9 caídas (ganó por última vez vs. Empleados de Comercio el 6 de noviembre de 2016 por 2-1). En carácter de visitante también acumula un momento para el olvido. Arrastra 17 fechas sin triunfos, con 4 igualdades más 13 reveses. El último éxito en tal calidad vs. Puan F.C. el 10 de abril de 2016 por 1-0.

-Automoto: estiró a 4 sus actuaciones sin derrotas: ganó 1 y luego 3 empates seguidos.

-Club Sarmiento: sigue acrecentando su andar positivo. Suma 9 presentaciones sin perder, con 7 éxitos más 2 empates (el último traspié vs. San Martín de Carhué el 23 de abril de 2017 por 3-0). En condición de visitante lleva 4 actuaciones sin perder: ganó 3 más 1 igualdad.

-San Martín (Carhué): parecía encaminarse a una cómoda clasificación. Empezó a “trastabillar” y esto se refleja en sus últimos 2 encuentros, en los cuales obtuvo 1 solo punto.

-Tiro Federal (Puan): con un presente lejos de sus aspiraciones. Acumula 4 fechas sin ganar (2 empates más 2 reveses). De visitante también arrastra similar racha adversa en 4 cotejos (1 igualdad y 3 caídas).

-Puan F. Club: otro de los elencos con presente flojo. Acumula 11 actuaciones sin triunfos: empató 3 y perdió 8 (el último éxito vs. Unión Pigüé el 26 de marzo de 2017 por 2-0). De local suma 5 compromisos sin ganar, con 2 empates y 3 caídas.

-Racing: continúa decayendo su producción. Aumentó a 5 sus actuaciones sin victorias (igualó 2 y cedió en 3).

-Peñarol (Pigüé): ganó los últimos 2 juegos. Aún mejor es su performance como local donde acumula 5 encuentros sin caer (venció en 4 más 1 igualdad).

-Unión (Tornquist): llega en un óptimo momento. Acumula 3 victorias consecutivas.

Claudio Meier – Nuevo Día