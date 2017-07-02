Continuarán vientos muy fuertes y hay alertas del SMN
ZONA DE COBERTURA: OESTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DECATAMARCA. NORESTE DE CHUBUT. OESTE, CENTRO Y SUDESTE DE CÓRDOBA.
CENTRO Y ESTE DE LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. ESTE DE RÍO NEGRO. SAN
LUIS. SUR DE SANTA FE.
FENÓMENO: VIENTOS FUERTES CON RAFAGAS
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN: SOBRE EL ÁREA DE COBERTURA SE ESPERA QUE SE INTENSIFIQUEN LOS VIENTOSDEL SECTOR NORTE DURANTE LA TARDE DE HOY, PUDIENDO ALCANZARVELOCIDADES DE ENTRE 40 Y 60 KM/H CON RÁFAGAS DE HASTA 90 KM/H.
ESTA SITUACIÓN PODRÍA PROVOCAR, EN ALGUNAS ZONAS DEL ÁREA DE
COBERTURA, REDUCCIÓN DE VISIBILIDAD POR POLVO LEVANTADO POR EL
VIENTO. LA INTENSIDAD DISMINUIRA GRADUALMENTE ENTRE LA NOCHE DEL LUNES 3 Y LAMADRUGADA DEL MARTES 4. LOS PRONÓSTICOS DE INTENSIDAD DE VIENTO SOBRE EL ÁREA MARÍTIMAADYACENTE A LAS COSTAS DE CHUBUT, RIO NEGRO Y BUENOS AIRES FUERONEMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE RUTINA. FUENTE: SMN