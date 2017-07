Juegos BA: fechas de la etapa regional de Deportes Juveniles

La Dirección de Deportes municipal informó las fechas y localidades en donde se disputarán las diferentes disciplinas deportivas juveniles.

JULIO

MIERCOLES 5: FUTBOL FEMENINO – Henderson.

MARTES 11: FUTBOL 5 – Daireaux.

JUEVES 13: FUTBOL 11- Adolfo Alsina (CARHUE).

AGOSTO

MIERCOLES 5: FUTBOL ESPECIAL – General La Madrid

MARTES 8: TENIS – Coronel Suárez

JUEVES 10: ACUATLON—NATACION – General La Madrid

VIERNES 11: ATLETISMO CONVENCIONAL – Coronel Suárez

LUNES 14: TENIS DE MESA – 9:00 hs / Gimnasio Municipal – TORNQUIST

MARTES 15: VOLEY MASCULINO Y BEACH VOLEY FEMENINO – Puán

MIERCOLES 16: VOLEY FEMENINO Y BEACH VOLEY MASCULINO – Puán

JUEVES 17: HOCKEY – Coronel Suárez

VIERNES 18: ATLETISMO ESPECIAL – Coronel Suárez

GIMNASIA ARTISTICA – Daireaux

MIERCOLES 23: HANDBALL FEMENINO – Daireaux

JUEVES 24: HANDBALL MASCULINO SUB 14 NO FED. Y SUB 16 – Guaminí

VIERNES 25: HANDBALL MASCULINO SUB 14 ABIERTA Y SUB 18 – Guaminí

MARTES 29: PATIN – General La Madrid

Se recuerda que es requisito para participar de los Juegos Bonaerenses presentar: Autorización, Ficha de Salud y DNI actualizado.

