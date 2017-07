Alertan sobre estafas “Cuento del Tío”

ALERTA por ESTAFAS “CUENTO DEL TIO”

La Secretaria de Seguridad del partido de Tornquist lleva a conocimiento de la población que en los últimos días ha habido en ciudades vecinas, varios hechos delictivos de ESTAFA mediante la modalidad CUENTO DEL TIO, en donde los mal vivientes, como primera medida, se comunican telefónicamente con personas generalmente de avanzada edad, haciéndose pasar por familiares y mediante engaños logran conocer si estas personas poseen dinero nacional y extranjero o joyas, y con dichos de que poseen un amigo empleado bancario, arreglan un día y un horario para la visita del mismo en el domicilio particular con distintas artimañas tales como “ CAMBIO DE BILLETES POR NUEVOS; CONTROLAR QUE LOS BILLETES NO SEAN FALSOS; REDUCIR LA CANTIDAD DE BILLETES CAMBIANDOLOS POR LOS BILLETES NUEVOS DE $500; TRASLADO DE JOYAS A CAJA DE SEGURIDAD; ENTRE OTRAS ; ” aunque siempre argumentando que deben llevarse el dinero a la entidad bancaria para realizar personalmente la transacción. Que desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tornquist y delegación Sierra de la Ventana, se informó a esta policía que dicha entidad bancaria, no realiza este tipo de acciones y no envían personal a domicilios particulares para los casos precedentemente mencionados.-

SECRETARIA DE SEGURIDAD – MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST