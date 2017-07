El Senador Horacio López visitó la obra de repavimentación de Cnel. Príngles

En la mañana de este miércoles el Senador Horacio López visitó la obra de repavimentación del Boulevard 40 en la localidad de Coronel Pringles. Acompañado por el Jefe de Gabinete Municipal Darío Christensen, el Director de Producción Oscar Rossi y la Directora de Servicios Urbanos Karina Orrio, recorrieron parte de los 4,9 kilómetros donde se están desarrollando los trabajos de infraestructura vial.

La obra que representa una inversión de $44.262.968, facilitará el acceso a la localidad cabecera, mejorando la circulación para todos aquellos que transitan la Ruta Provincial 51.

Al respecto, el legislador por la Sexta Sección expresó “junto a la Gobernadora Vidal estamos trabajando en toda la Provincia por igual, ya no sólo unos pocos distritos son los favorecidos por la llegada de nuevos caminos o construcciones. Las obras que en muchos casos fueron postergadas a pesar de la premura con que eran requeridas, hoy se pueden observar al recorrer los partidos del sudoeste bonaerense, lo que redunda no sólo en una mejor calidad de vida para los habitantes de los municipios, si no también en retribuir a los bonaerenses el voto de confianza que ha depositado en cada uno de nosotros y en la gestión”.

Prensa Horacio López