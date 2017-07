Divisiones inferiores: Ventaja de Automoto en el clásico

Dos triunfos, un empate y una derrota fue el saldo para Automoto en el clásico que disputó de local ante Unión de Tornquist, en uno de los dos enfrentamientos que se disputaron este sábado por la decimocuarta y última fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El club azulgrana estableció una ventaja dado que se impuso 1 a 0 en 5ª y 3 a 1 en 7ª, categoría ésta en la que logró la clasificación a los cuartos de final al menos como uno de los dos mejores terceros. En 6ª terminaron sin goles y en 8ª el club visitante logró la única victoria al imponerse por 1 a 0.

En la otra confrontación que se desarrolló, también con validez por la zona “C”, Tiro Federal de Puan obtuvo dos victorias en casa ante San Martín de Saavedra: 3 a 1 en 6ª y 1 a 0 en 8ª.

Los demás partidos programados fueron suspendidos debido a la lluvia y al mal estado que presentaban las canchas. Ahora será el consejo directivo liguista, en la reunión a llevarse a cabo el próximo lunes, quien determine cuándo se desarrollarán los partidos pendientes, dado que oportunamente se estableció de hacer un paréntesis los sábados 15, 22 y 29 por las vacaciones escolares de invierno.

Además de la 7ª de Automoto, a la hora de sacar cuentas surgieron otros equipos con el boleto asegurado para los cruces, dado que el promedio que se establecerá para determinar los dos mejores terceros así ya lo avalan.

En dicha dirección también tienen un lugar en los cuartos de final Racing, San Martín de Carhué y Boca en 5ª, San Martín de Santa Trinidad en 6ª, San Martín de Carhué en 7ª y Deportivo Argentino en 8ª.

PARTIDOS PENDIENTES

Están pendientes de disputa los enfrentamientos correspondientes a la 8ª fecha Boca Juniors vs. Racing Club (8ª, 7ª, 6ª y 5ª) y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (8ª y 7ª), ambos de la zona “B”.

De la 11ª programación, San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (8ª y 6ª), perteneciente a la zona “C” y de la 13ª fecha Atlético Huanguelén vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª), de la zona “A”.

De la 14ª fecha, Independiente vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “B” vs. San Martín de Santa Trinidad (7ª y 8ª), de la zona “A”

Además: Unión Pigüé vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Racing Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Deportivo Argentino (5ª y 7ª) de la zona “B”; Peñarol de Pigüé vs. Puan F. Club (6ª, 7ª y 8ª) de la zona “C”.

CLASIFICADOS

Los 23 equipos clasificados son los siguientes:

-Quinta: San Martín (ST), Club Sarmiento, Tiro Federal (P), Racing Club, San Martín (C) y Boca Juniors.

-Sexta: D. Sarmiento, Boca Juniors, Club Sarmiento, Peñarol (P) y San Martín (ST).

-Séptima: E. de Comercio, San Martín (ST), Boca Juniors, Peñarol (P), San Martín (C) y Automoto.

-Octava: A. Huanguelén, San Martín (ST), San Martín (C), Club Sarmiento “A”, Automoto y Deportivo Argentino.

Posiciones: posi chicos

Claudio Meier – Nuevo Día