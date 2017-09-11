Convoca a asamblea la Asociación de Bomberos de Sierra de la Ventana
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA DE LA VENTANA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA DE LA VENTANA CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO A LAS 19:00 EN SU SEDE DE LA INSTITUCIÓN, SITO DIEGO MEYER S/N
ORDEN DEL DIA
1- DESIGNACIÓN DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR ACTA JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO
2- CONSIDERACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/ 2017
3- MODIFICACION DE CUOTA SOCIAL
4- RENOVACIÓN TOTAL DE LA C.D
ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA.
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
SIERRA DE LA VENTANA.