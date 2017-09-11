Convoca a asamblea la Asociación de Bomberos de Sierra de la Ventana

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ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA DE LA VENTANA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA DE LA VENTANA CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO A LAS 19:00 EN SU SEDE DE LA INSTITUCIÓN, SITO DIEGO MEYER S/N

 

ORDEN DEL DIA

1-  DESIGNACIÓN DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR ACTA  JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO

2-  CONSIDERACIÓN DE  MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/ 2017

3-  MODIFICACION DE CUOTA SOCIAL

4-  RENOVACIÓN TOTAL DE LA C.D

 

ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA.

 

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

SIERRA DE LA VENTANA.