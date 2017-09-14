Actividades en la biblioteca “Macedonio Fernandez”
BIBLIOTECA POPULAR MACEDONIO FERNÁNDEZ DE VILLA VENTANA
ACTIVIDADES VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
>VIERNES 15:
*15.30 HS.
LA BIBLIOTECA POPULAR MACEDONIO FERNÁNDEZ DE VILLA VENTANA PARTICIPARÁ DE LA ´15 MARATÓN DE LECTURA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN LEER.
PARA DICHA ACTIVIDAD HA SIDO INVITADA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN DE INFANTES 906 LOCAL.
*18.30 HS. CÍRCULO DE ESTUDIO : GÉNERO Y PATRIARCADO
>SÁBADO 16:
21 hs. MACEDONIA CASI PRIMAVERA : poetas, música en vivo, presentación de libros, afiches, caminos de arte
>DOMINGO 17:
17 A 18.30 HS. TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES SILVESTRES A CARGO DE FABRIZIO PIANTANIDA.