Actividades en la biblioteca “Macedonio Fernandez”

Educacion Lecturas: 57
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BIBLIOTECA POPULAR MACEDONIO FERNÁNDEZ DE VILLA VENTANA

ACTIVIDADES  VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

 

>VIERNES 15:

*15.30 HS.

LA BIBLIOTECA POPULAR MACEDONIO FERNÁNDEZ  DE VILLA VENTANA PARTICIPARÁ DE LA ´15 MARATÓN DE LECTURA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN LEER.

PARA DICHA ACTIVIDAD HA SIDO INVITADA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN DE INFANTES 906 LOCAL.

 

*18.30 HS. CÍRCULO DE ESTUDIO : GÉNERO Y PATRIARCADO

 

>SÁBADO 16:

21 hs. MACEDONIA CASI PRIMAVERA : poetas, música en vivo, presentación de libros, afiches, caminos de arte

 

>DOMINGO 17:  

17 A 18.30 HS. TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES SILVESTRES A CARGO DE FABRIZIO PIANTANIDA.

 