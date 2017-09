LRF / Divisiones inferiores .El Clausura dio el puntapié inicial

Con los equipos divididos en dos zonas y la incorporación de Puan F. Club en 5ª como principales novedades, se puso en marcha este sábado el torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La jornada inaugural entregó quince triunfos locales, once victorias visitantes y sólo cinco empates, además de goles en casi todos los partidos a excepción de un par de cotejos de la más chica de las categorías que terminaron con el marcador en blanco.

Se juega a una sola rueda y clasifican los dos primeros de cada categoría para jugar las semifinales en forma cruzada: 1° zona “A” vs. 2° zona “B” y 1° zona “B” vs. 2° zona “A”.

En caso de igualdad de puntos en algunas de las mencionadas posiciones se aplicará el sistema olímpico (resultados entre sí, etc.) para desempatar.

Los resultados registrados en la jornada sabatina son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Independiente 0, Boca Juniors 6; Club Sarmiento 2, Deportivo Argentino 0; Peñarol de Pigüé 1, Empleados de Comercio 2 y San Martín de Santa Trinidad 4, El Progreso 0. Libre: Atlético Huanguelén.

Sexta: Independiente 1, Boca Juniors 9; Club Sarmiento 6, Deportivo Argentino 0 y Peñarol de Pigüé 1, Empleados de Comercio 2. Libre: Atlético Huanguelén. Libres: Atlético Huanguelén y San Martín de Santa Trinidad.

Séptima: Atlético Huanguelén 1, Deportivo Sarmiento “B” 1; Club Sarmiento “A” 4, Deportivo Argentino 0; Peñarol de Pigüé 1, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Santa Trinidad 2, El Progreso 4. Libre: Boca Juniors.

Octava: Independiente 0, Boca Juniors 0; Atlético Huanguelén 1, Deportivo Sarmiento “B” 2; Club Sarmiento “A” 2, Deportivo Argentino 1 y Peñarol de Pigüé 0, Empleados de Comercio 1. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”

Quinta: Automoto 0, San Martín de Carhué 3; Racing Club 4, Unión de Tornquist 1 y Puan F. Club 1, Blanco y Negro 0. Libres: Tiro Federal de Puan, Deportivo Sarmiento y Unión Pigüé.

Sexta: Automoto 3, San Martín de Carhué 1; Deportivo Sarmiento 7, San Martín de Saavedra 1; Racing Club 1, Unión de Tornquist 1 y Puan F. Club 2, Blanco y Negro 1. Libre: Tiro Federal de Puan.

Séptima: Automoto 1, San Martín de Carhué 2; Unión Pigüé 2, Club Sarmiento “B” 3; Racing Club 4, Unión de Tornquist 1 y Puan F. Club 0, Blanco y Negro 1. Libres: Deportivo Sarmiento “A”.

Octava: Automoto 1, San Martín de Carhué 0; Deportivo Sarmiento “A” 1, San Martín de Saavedra 0; Unión Pigüé 0, Club Sarmiento “B” 0; Racing Club 3, Unión de Tornquist 2 y Puan F. Club 1, Blanco y Negro 0. Libre: Tiro Federal de Puan.

Próxima fecha (segunda)

Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª); El Progreso vs. Peñarol de Pigüé (5ª y 7ª); Empleados de Comercio vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “B” vs. Boca Juniors (7ª y 8ª).

Zona “B”: Blanco y Negro vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Deportivo Sarmiento “A” (7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Automoto (6ª y 8ª) y San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Puan F. Club.

