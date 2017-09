“El egoísmo de Cristina pudo más que la construcción de un espacio”

Este lunes en Sierra de la Ventana tuvo lugar una reunión seccional del espacio ‘Cumplir’ y estuvo presente su principal referente y candidato a senador nacional Florencio Randazzo.

De la jornada también participaron el ex intendente y candidato a diputado provincial, Gustavo Trankels, y quien encabeza dicha lista, Alejandro Dichiara; y los candidatos a concejal Laura Rosatelli (Tornquist) y Marcelo Feliú (Bahía Blanca), además de otros postulantes y referentes de los 22 distritos de la Sexta Sección electoral.

En conferencia de prensa, el ex Ministro de Interior y Transporte durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a las elecciones del próximo 22 de octubre en las que, según las primeras encuestas, no superaría el 6% de los votos.

“Se tiene que tomar conciencia de la importancia que tienen las elecciones porque estamos eligiendo ni más ni menos a quienes nos van a representar a futuro. Son muy importantes sobre todo cuando se quiere instalar la falsa idea de que hay que votar ‘en contra de’ y de que estamos frente a un ballotage”, expresó Randazzo y agregó: “Tenemos que elegir y nosotros somos una alternativa porque somos hombres con valores que hemos tenido conductas y hemos ejercido lugares de mucha importancia con transparencia. Estamos convencidos que es necesario que la Argentina tenga una alternativa electoral de cara al 2019, estamos pensando en el mediano y largo plazo y este camino recién se inicia ahora”.

Respecto a los resultados de las PASO reconoció que “en cada uno de los distritos teníamos mejores expectativas, pero sabíamos también lo complicado de una situación que estaba plateada como absolutamente polarizada, entre un presente con enormes dificultades y, como respuesta a ello, volver al pasado”. “Me parece que estamos frente a un proceso electoral que es funcional tanto a Macri como a Cristina y no al conjunto total de la sociedad argentina. Vamos a ir a esta elección convencidos de que podemos mejorar este resultado y que estamos construyendo alternativa de cara al futuro”, reiteró.

En cuanto a la situación del Partido Justicialista y su posible ‘unidad’, consideró que “hay un enorme desafío de poder reconstruir una fuerza política como el peronismo, para lo que nosotros estamos haciendo ese gran esfuerzo, somos militantes del PJ de hace muchísimos años. No nos fuimos y pretendíamos que se haga una interna dentro del espacio que permitiese elegir el candidato que compita contra el actual gobierno, pero Cristina Kirchner decidió otra cosa. Ahora tenemos que mirar para adelante, necesitamos un peronismo que sepa dar respuestas a las nuevas demandas que tiene la sociedad y que vuelva a enamorar a otros sectores no peronistas”.

“Decidimos transitar este camino a pesar de las dificultades –continuó- nadie de este espacio pensaba que podíamos ganar; nuestro objetivo era, desde nuestras convicciones, sostener nuestros valores, nuestro espacio político y nuestra pertenencia. No estamos de acuerdo en ser parte de un espacio político que expresa el pasado, que sólo sirve para aprender y no volver a cometer los mismos errores”.

Más adelante, el ex funcionario lanzó duras críticas hacia CFK manifestando que “tengo dudas en relación a su comportamiento, pareciera ser que cuando tenía que someterse a la voluntad previa en una PASO de una ley que se llevó adelante por decisión de ella, decidió conformar un frente sin el peronismo. Ese tipo de conductas tienen que tener una actitud de reprobación por parte de la sociedad”.

“A Cristina no le creo que en 2019 no sea candidata, dijo lo mismo el 25 de mayo de este año en un reportaje que el hizo C5N y sin embargo lo fue. El egoísmo pudo más que la construcción de un espacio que diera un resultado favorable en la elección contra Cambiemos”, disparó.

“Como funcionario del gobierno de Cristina Kirchner he honrado al espacio, porque he llevado adelante un proceso de transformación en cada uno de los desafíos que hemos afrontado dándole respuestas a problemas que eran endebles en la sociedad, como el DNI, el pasaporte, la SUBE y los trenes. Por supuesto que reprobamos algunas actitudes de funcionarios corruptos y no tenemos nada que ver con eso”, añadió.

Por último, el candidato a legislador nacional se refirió a la Sexta Sección, que “no está ajena al proceso de polarización que intentan Macri y Cristina, por eso tenemos un enorme desafío en el cual los medios de comunicación pueden ayudarnos muchísimo porque se trata de explicarle a la sociedad que no estamos en una elección en la que tenemos que votar ‘en contra de’”.

