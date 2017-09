Entrenadores locales participaron de importante clínica de basquet

Este domingo se llevó a cabo. en las instalaciones del polideportivo municipal de Monte Hermoso, una clínica de basquet para divisiones formativas.

La jornada contó con la presencia especial de Daniel Allende, actual Director Deportivo del club Olimpo de Bahía Blanca y ex liga Nacional de Argentina, ex liga Nacional de Chile y ex Selección Nacional de Chile, entre otros.

El temario de la misma contó con las siguientes actividades:

– Modelo de basquetbol formativo actual de Olimpo de Bahía Blanca.

– Entrenamiento de U15 y U17 (modelo Olimpo).

– Estructura de la categoría U13 en Francia (fundamentos y prioridad técnica).

– Estructura de la categoría mini y U13 de Eslovenia.

– Planificación de las divisiones formativas del juventud de Badalona, España.

Asistieron entrenadores locales del CEF N°135, también del club Monte Hermoso Basket, representantes de Tandil y representativos del basquet de Tornquist: Sebastián Bassi, Sergio Petoroso, Juan Gisler, Facundo Silva y Eduardo Benzi.