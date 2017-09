Desde hace casi dos años y de manera silenciosa, el golf se consolida en el Club Unión y no deja de sumar adeptos.

La actividad está a cargo del entrenador Carlos Canini y se practica en el sector norte del predio deportivo de la institución Verde, donde se construyó un green.

“Están haciendo un trabajo muy bueno, hay muchos proyectos y perspectivas”, comentó Canini en diálogo con nuestro medio. “Hoy contamos con una escuelita de cuatro chicos, que muy pocas localidades tienen, y muchas damas. Es importantísima su incorporación en la actividad”, añadió.

En ese sentido, comentó que junto con un grupo de golfistas de Sierra de la Ventana (donde también dicta la actividad) el último domingo participaron de un torneo y, de los 12 representantes de nuestro distrito, seis eran mujeres.

“La actividad se puede arrancar a cualquier edad. Siempre pongo el ejemplo de mi papá que comenzó a jugar a los 50 años, llegó al 11 de hándicap y sus últimos nueve hoyos los jugó a los 92 años”, dijo por otra parte y aseguró que sólo se necesita “empeño y un regalo que es hacerse el tiempo para practicarlo”, subrayando también que es para toda la familia.

Sobre lo ‘elitista’ de la actividad, Canini aseguró que “siempre va a ser un deporte de elite si no invertís y no hay mejor inversión que en un deporte, sea el que sea. La inversión en este deporte dura para toda la vida, el juego de palos que me regaló mi papá a los 15 años me duró 17; es una amortización que se hace una vez en la vida”.

“Entre las década del ’60 y ’70, cuando comenzó a jugarse, era de elite, pero con el 1 a 1 de los ’90 se popularizó muchísimo, incluso hay canchas públicas, cosa que antes no existía”, agregó.

Una de las deportistas que asiste desde que comenzó la actividad en Unión es Ana María Skolak, quien hace algunos años atrás ya la practicaba pero “cuando podía y tenía tiempo”. Ahora, ya como golfista, fue una de las damas que disputó el torneo el último fin de semana en Sierra y ganó. “Era por trío y me tocó jugador con un equipo que tenía dos caballeros de Cabildo”, comentó.

Ana aseguró que más allá de la competencia, en el golf “se juega contra uno mismo, ya que es un deporte de mucho equilibrio y armonía, y si la cabeza se te vuela un poco empezás a cometer errores que te juegan en contra. La concentración es fundamental”.

