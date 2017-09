Divisiones inferiores:Tuvieron su fiesta a puro fútbol

Los chicos tuvieron su Fiesta de la Primavera a puro fútbol y este sábado completaron parcialmente la segunda fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Coronel Suárez, que se inició el viernes en Saavedra con el adelanto entre San Martín y Automoto.

De la jornada quedó pendiente la confrontación entre Unión de Tornquist y Unión Pigüé, la cual no se pudo concretar porque hoy estaba ocupada la cancha del local debido a que se disputó a manera de anticipo el clásico de Tornquist en Primera y en Reserva. Según se determinó, será reprogramada oportunamente.

El capítulo arrojó como saldo un predominio de triunfos visitantes, 15 sobre 8 de los locales, mientras sólo se registraron 3 empates.

Los resultados registrados en la jornada sabatina son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: San Martín de Santa Trinidad 5, Independiente 2; El Progreso 2, Peñarol de Pigüé 4; Empleados de Comercio 1, Club Sarmiento 4 y Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 4. Libre: Boca Juniors.

Sexta: San Martín de Santa Trinidad 5, Independiente 0; Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento 4 y Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 0. Libres: Peñarol de Pigüé y Boca Juniors.

Séptima: El Progreso 1, Peñarol de Pigüé 4; Empleados de Comercio 1, Club Sarmiento “A” 4; Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 0 y Deportivo Sarmiento “B” 0, Boca Juniors 8. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Octava: San Martín de Santa Trinidad 2, Independiente 0; Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento “A” 1; Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 1 y Deportivo Sarmiento “B” 2, Boca Juniors 0. Libre: Peñarol de Pigüé.

Zona “B”

Quinta: Blanco y Negro 0, Racing Club 4 y San Martín de Carhué 1, Tiro Federal de Puan 0. Postergado: Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé. Libres: Puan F. Club, Deportivo Sarmiento y Automoto.

Sexta: Blanco y Negro 3, Racing Club 4; San Martín de Saavedra 2, Automoto 3 y San Martín de Carhué 9, Tiro Federal de Puan 0. Libres: Puan F. Club, Unión de Tornquist y Deportivo Sarmiento.

Séptima: Blanco y Negro 0, Racing Club 3 y Club Sarmiento “B” 1, Deportivo Sarmiento “A” 0. Postergado: Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé. Libres: Puan F. Club, Automoto y San Martín de Carhué.

Octava: Blanco y Negro 0, Racing Club 2; Club Sarmiento “B” 2, Deportivo Sarmiento “A” 2; San Martín de Saavedra 0, Automoto 1 y San Martín de Carhué 3, Tiro Federal de Puan 1. Libre: Puan F. Club.

Próxima fecha (tercera)

El sábado que viene se desarrollará la tercera fecha, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Independiente vs. Deportivo Sarmiento “B” (8ª); Boca Juniors vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. El Progreso (5ª y 7ª) y Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “B”: Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra (6ª y 8ª); Automoto vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. Puan F. Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. Blanco y Negro (5ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Carhué.

