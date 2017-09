Unión se quedó con el clásico de la ciudad

En una nueva edición del clásico de fútbol de la ciudad, Unión superó como local 1 a 0 a Automoto, en el adelanto de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El tanto de la victoria del Verde llegó a los 8 minutos del primer tiempo por medio de Esteban Angelini, goleador del elenco de Carlos Graff con doce conquistas.

Con este resultado, Unión sumó su segunda victoria consecutiva mientras que el azulgrana hilvanó su segunda derrota al hilo.

En Tercera división fue 0 a 0.

El resto de la jornada se disputará este domingo con los siguientes partidos:

Zona A:

Emp. de Comercio vs Dep. Sarmiento

Unión P vs Club Sarmiento

Zona B:

San Martín C vs Peñarol G

Peñarol P vs Dep. Argentino

Zona C:

Atl. Huanguelén vs El Progreso

Zona D:

Blanco y Negro vs Racing

Independiente vs Tiro Federal CS

En el adelanto de la tercera fecha, Unión se quedó con el clásico por la mínima diferencia en su estadio con gol de Esteban Angelini a los 13 de la primera etapa. Se fue expulsado Matías Salas en la primera mitad, en la visita.

En un partido en donde estéticamente no se jugó un buen futbol, el local fue el que tuvo varias situaciones en el partido, sobre todo en su figura Juan José Heiland, de lo mejor que tuvo el dueño de casa, mientras que en Automoto, todo dependió de lo que podía hacer Carlos Heneber que por momentos era el que más quería en la visita. Un disparo de Juanchi Heliand fue el primer aviso para el verde y su remate se fue lejos arriba del travesaño. En la próxima llegaría el grito sagrado, a los 13 minutos un tiro libre de Heliand, el arquero Lascalea dio rebote y Esteban Angelini, ni lerdo ni perezoso, no perdono y facturo para la apertura del marcador. Pisando los 23 fue Banegas quien saco un remate seco de afuera del cuadro mayor e hizo trabajar al golero visitante quien controlo sin problema. Un minuto mas tarde Heliand cerca de la línea de sentencia no pudo rematar fuerte y Lascalea con el pie a puro reflejo evito la segunda caída. A los 26 vio la roja directa Matías Salas, el juez interpreto un golpe sin pelota, y a las duchas temprano para el hombre de Saavedra. En el último cuarto de hora, fue todo de Unión, primero Angelini de media vuelta y su disparo se fue lejos, una media vuelta de Heliand, que paso cerca del ángulo derecho del arquero Lascalea, y un disparo de afuera del cuadro mayor de Grassi, previa a una excelente combinación de toques, el disparo del ex Banfield, que saco muy bien Lascalea.

En ese primer tiempo, la visita dispuso de dos situaciones, un remate de Henneberg que se fue lejos y un frentazo, que paso muy cerca.

En el complemento, de entrada lo tuvo el misionero Henneberg, bien Steffanof. A los 5 la aguanto bien Angelini y su remate se fue alto.

Antes de los 15 de la etapa complementaria, el local dispuso de tres más, primero en la cabeza de Angelini, luego un disparo del propio delantero de Cabildo que contuvo bien el golero visitante.

A los 16 un mano a mano de Villar con Stefanof, que contuvo muy bien el ex arquero de la liga del sur. Pisando los 20 un pelotazo sin destino de Delgado al área azulgrana, no se entendieron Giménez y Lascalea, y el defensor se la peino antes y por poco no fue auto gol.

Un remate de Heiland, cerca de los 26, que paso cerca, y a los 32 nuevamente el hombre que paso por Atlas, fue quien maniobro se sacó un hombre de encima y el travesaño le negó el segundo al verde, sobre el final una chance para Salazar, que tapo bien Lascalea.

Fue un partido, en donde Unión no pudo definir el pleito, tuvo sus situaciones, pero fallo en la puntada final, y Automoto, no encontró el camino para generar peligro, dependió de lo que podía hacer Carlos Henneberg.

Unión

Juan Manuel Stefanof, Paulo Bauer, José Teyyseire, Laureano Flores y Hernán Delgado; Ángelo Grassi, Lucas Sotelo, Maximiliano Banegas y Juan Heiland; Esteban Angelini y Ezequiel Schmidt DT: Carlos Graff

Automoto: Franco Lascalea, Escobar, Gastón Pollio, Lucas Giménez, Ramón Aller y Alexis Catalán; Emiliano Sandoval, Matías Salas, Facundo Villar, Carlos Henneberg y Hernán Bilbao DT: Eduardo Salvi

Cambios, en el segundo tiempo: en Unión: Fritz por Sotelo, Correa por Schmidt y Salazar por Banegas, en Automoto: Quiroga por Sandoval, Núñez por Bilbao y Egler por Pollio.

Reserva: Unión 0- Automoto 0

Arbitro: Cristian Arce (6)

Cancha: Juan José Boletta de Unión de Tornquist.

Raul Schwab

Notas obtenidas por Raúl Schwab una vez finalizado el partido:

Juan José Heiland:

Juan Stefanof:

Fotos: Gaspar Olle