Comunicado del Frente Popular “25 de Febrero”

Atendiendo a lo acontecido con el accionar policial y a la solicitud hecha por los participantes con motivo de las manifestaciones realizadas en Sierra de la Ventana y Villa Ventana cuando se pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado; el Concejo Deliberante de Tornquist, aprobó un pedido de informe a Ezequiel Gabella,-secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad-, para que explicara los operativos policiales desplegados en esos acontecimientos.

En la respuesta del secretario, que se adjunta al presente comunicado, desconocemos los motivos del sugestivo error en las fechas mencionadas por el funcionario en la respuesta dirigida al Cuerpo. En la nota alude al 20 y 22 de agosto cuando en realidad los vecinos de Sierra de la Ventana se manifestaron el 30 de Agosto y en Villa Ventana el 1 de Septiembre. ¿Una mirada distraída al calendario?, ¿cierta amnesia súbita?, ¿desinterés por un día que quedará marcado en la historia de la violación de los derechos humanos?, ¿argucia política?. Aunque de apariencia menor, la razón del equívoco deberá ser explicada convincentemente teniendo en cuenta la gravedad que dio origen a la convocatoria.

Al respecto de contenido de la respuesta, es inobjetable que las fuerzas de seguridad adopten medidas para prevenir eventualidades en estos casos, pero sean cuales fueran esas acciones deben aplicarse con criterios de absoluto respeto por el derecho a la libertad de expresión y petición a las autoridades, consagrados en la Constitución, y dentro de los marcos legales pertinentes. En el accionar desplegado por las fuerzas de seguridad no se han respetado estos elementales y esenciales resguardos legales y no queda claro si el municipio estaba al tanto del accionar policial.

Además el contenido de la respuesta del secretario de Gobierno abunda en presunciones ajenas a todo accionar preventivo desde el momento en que se sugiere la puesta en marcha del Operativo para “asegurar la integridad de las personas y los bienes ante eventuales desmanes”, cuyo asidero debería aclararse. ¿O el funcionario maneja información que no explicita y que nosotros desconocemos? Además, se lo justifica políticamente argumentando que “dada la sensibilidad del tema de coyuntura y sobre todo la irritabilidad de ciertos sectores hacia las fuerzas de seguridad se optó por apostar pocos efectivos para no generar tensiones innecesarias siendo que de hecho durante la realización de las marchas no se registró ningún inconveniente”.

De la sensibilidad del asunto que nos movilizó no tenemos dudas, pero la sostenida “irritabilidad de ciertos sectores hacia las fuerzas de seguridad” creemos que es una apelación subjetiva, falaz e insostenible a no ser que el secretario Ezequiel Gabella disponga de elementos probatorios de su, por lo menos, curiosa interpretación. En ninguna de las marchas y manifestaciones realizadas en la historia de Sierra de la Ventana y Villa Ventana hubo tensiones, agresiones, ni provocaciones. Esta virtud ciudadana no fue consecuencia de operativos “preventivos, sino porque los convocantes fuimos y somos ciudadanos pacíficos, ajenos a la promoción de la violencia y sólo guiados por el derecho de saber qué fue de la vida de un argentino desaparecido en plena democracia.

Si en el día de reclamos similares en todo el país hubo violencia, quedó claro que provenía de patotas organizadas que se infiltraron en las marchas absolutamente pacíficas para generar disturbios que justificaran la posterior represión y detención de inocentes a los cuales no se les pudo ni siquiera formar causa judicial.

Sabemos que el miedo y la malinterpretación ha sido y es un recurso para desactivar y deslegitimar reclamos públicos. Parece ser necesario inventar un supuesto “enemigo interno” para desmovilizar y para acallar, en este caso, la pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado? que seguiremos formulando el próximo 1 de Octubre a las 16:30 en la Plaza del reloj de Sierra de la Ventana.

FRENTE POPULAR 25 DE FEBRERO