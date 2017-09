Dormis y una plaza saludable, los proyectos del Club de Pesca

El Club de Pesca Tornquist presentó dos proyectos a desarrollar en la laguna ‘Las Encadenadas’ con el Presupuesto Participativo, cuyas elecciones son el venidero domingo de 10 a 17 hs en el Teatro Municipal “Rodolfo Funke”.

Una de las propuestas, dentro de la categoría A ($600.000), es la construcción de dormis comunitarios, que había sido presentada el año pasado y concluido tercera en los votos.

“Es la necesidad de brindar un servicio desde la laguna no solamente al socio, que es quien mantiene el club durante todo el año, sino también para el visitante común que quiere pasar un fin de semana o un pescado que desee quedarse de noche y no tiene donde pernoctar, ya que no hay muchas casas en alquiler”, explicaron Guillermina Mutti y Agustín Martínez Baccini.

En caso de concretarse, el complejo estará ubicado “en la parte alta del camping, uno de los mejores lugares de la laguna, a 20 metros de la playa y a 50 de la cantina y camping”. Contará con habitaciones para seis y cuatro personas con ingresos independientes y un comedor general.

Dentro de la categoría B ($150.000), en tanto, proyectan la instalación de una plaza saludable. “Son muy valoradas en los lugares donde se instalan, ya que la gente las puede utilizar para hacer ejercicios”, señalaron.

“Hay un sendero saludable de un kilómetro y medio que recorre la laguna y complementando eso queremos hacer la plaza. Constará de ocho aparatos y un kit para los niños que incluye un mangrullo, toboganes, escaleras y tatetí. Estaría emplazado cerca de la cantina y la playa”, añadieron.

Paralelamente a estos dos proyectos, desde la institución tienen planificadas otras tareas, sobre lo que explicaron: “Estamos tratando de mejorar la playa, pero la laguna creció y tenemos que esperar los ciclos naturales del agua. Queremos lograr de vuelta una playa con arena, para lo que debemos controlar la gramilla y los juncos. También mejorarle las condiciones al pescador, pensando en arreglar las bajadas de las embarcaciones y los lugares en donde se pesca”.

