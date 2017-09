Informe de la sesión extraordinaria del HCD

Tornquist, 29 de septiembre de 2017

INFORME SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28-09-17

El día jueves 28 de septiembre, se realizó la Sesión Extraordinaria convocada por Decreto N°13/17, a fin de tratar de manera urgente el Proyecto de Resolución del Honorable Concejo Deliberante caratulado “Solicita urgente intervención a fin de resolver la acuciante situación económica del Hogar de Noche Tornquist (Centro de Día “Tornquist” – Asociación Civil sin Fines de Lucro – DPPJ 5152)”. En la oportunidad, la Sesión fue presidida por la Vicepresidente Primera, Concejal Musso María Graciela, por ausencia del Presidente Concejal Moroncini Gustavo.

Se forma el Expediente Nº 6968/17 y se aprueba por unanimidad la Resolución Nº 16/17:

VISTO:

El inminente cierre del Hogar de Noche de la localidad de Tornquist (Centro de día “Tornquist” – Asociación Civil sin Fines de Lucro – DPPJ 5152) por falta de recursos económicos que le permitan seguir desarrollando su actividad, y;

CONSIDERANDO:

Que su puesta en funcionamiento el 5 de septiembre de 2016 es logro de una comunidad comprometida y solidaria.

Que se encuentra habilitado por el Servicio Nacional de Rehabilitación con la Categoría A, integrando su staff de personal 20 personas entre profesionales y auxiliares, todos puestos de trabajo genuino muy importantes para nuestra pequeña comunidad.

Que la función social y sanitaria que cumple dicha institución en nuestra localidad es IRREEMPLAZABLE.

Que en este espacio habitan y pernoctan 13 residentes, habiéndose generado entre ellas/os un vínculo afectivo, el cual no podemos permitir se rompa por cuestiones económicas.

Que el dispositivo Hogar para personas con discapacidad es el único en la zona, respondiendo a una amplia demanda. Cuenta con una habilitación para 20 residentes, donde no hay una edad mínima para el ingreso, sino que el requisito se basa en la verdadera necesidad de recibir la prestación.

Que no solo responde a la vivienda, higiene y alimentación de las personas que no poseen familias continentes para su cuidado especifico, sino que persigue un trabajo terapéutico y educativo, que comienzan desde la prestación que reciben del Centro de Día (dispositivo de la misma Institución), donde se atiende a 21 personas con discapacidad.

Que el Estado debe promover y proveer al desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de espacios de contención para personas con capacidades diferentes y en situación de vulnerabilidad.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,

En uso de sus facultades, sanciona con fuerza de

RESOLUCIÓN Nº 16/17

ARTÍCULO 1°: Solicitase al Sr. Intendente Municipal Sergio Bordoni, gestione de manera urgente la intervención en los Organismos Gubernamentales tanto nacionales como provinciales, a fin de resolver la acuciante situación económica del Hogar de Noche Tornquist (Centro de día “Tornquist” – Asociación Civil sin Fines de Lucro – DPPJ 5152).

ARTÍCULO 2°: Solicítase a la Honorable Legislatura Bonaerense se dicten Leyes que atiendan a las demandas de estas Instituciones otorgando a las mismas, recursos económicos de forma anual que hagan viable su invalorable actividad.

ARTÍCULO 3º: Solicítase audiencia, con carácter de urgente, con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Lic. Marcos Peña, para dar tratamiento a esta temática.

ARTÍCULO 4º: Envíase copia de la presente al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Lic. Marcos Peña; al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación; Lic. Rogelio Frigerio; a la Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley; al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus; a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal; al Sr. Presidente de IOMA Dr. Carlos D´Abate; al Director de PAMI, Lic. Sergio Casinotti; a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5°: Adjúntase como Anexo I el Proyecto Institucional 2017. “Dispositivo Hogar para personas con discapacidad”

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Cumplido: ARCHÍVESE.-

Alocuciones de los Concejales:

Concejal Antón Víctor:

“Bueno, realmente es importante, interesante y yo diría que es un lujo que podamos haber trabajado en tan poquito tiempo en esta Resolución, en algo tan importante para nuestra comunidad como es el Hogar de Noche. Siento que como representantes de la comunidad, una comunidad como dice en la Resolución “comprometida y solidaria” no podíamos hacer otra cosa que reunirnos con la gente de la comisión, acercarnos para dar una mano desde nosotros podemos y para acompañar al Intendente, porque esta Resolución, tiene, creo que una de las funciones fundamentales que tiene es acompañar el reclamo que el Intendente, o el pedido que el Intendente vaya a hacer ante los organismos nacionales y provinciales. Por eso es que en la Resolución decidimos nombrar a todos los ministerios nacionales, y vamos un poquito más allá, porque nosotros no solo creemos que esta solución, o que debemos dar una solución rápida para que el Centro de Noche no se cierre, y que pueda seguir desarrollando la actividad, sino también vamos más allá, y le pedimos a nuestros legisladores provinciales que contemplen esto en una ley, porque si no estaríamos haciendo un parche. Creemos que el estado debe estar presente en estas instituciones porque, por ahí yo, recién lo hablaba con alguien, sobre todo en el caso de comunidades chicas como las nuestras las personas que viven ahí tienen nombre y apellido. Por ahí en localidades grandes esto se pierde un poco, porque la gente no se conoce entre sí, nosotros acá nos conocemos todos bien y sabemos cuanto esfuerzo le ha llevado a mucha gente, a muchas comisiones que han pasado por el Hogar de día, y hoy el Hogar de Noche, con lo cual es importantísimo y necesario que desde el estado nacional o provincial nos puedan dar una mano para resolver este tema y que las legislaturas realicen las leyes correspondiente para que cada año en el presupuesto provincial o nacional estas instituciones obtengan recursos económicos que las hagan viables. Nada más señora Presidente”.

Concejal Baier Noelia:

“Bueno, coincidiendo con lo que expresaba el Concejal Antón, voy a reafirmar en el sentido de que esto que es el Hogar de Noche, es la manifestación del trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y merece todo nuestro apoyo y nuestra colaboración, ya tiene el de toda la comunidad, eso es innegable, y es un granito más de arena y es sumarnos a las gestiones que están haciendo los miembros de la comisión, y el señor Intendente, que ha trabajado y ha realizado gestiones estos días, para tratar de resolver la situación. Entonces nosotros como órgano que representa al pueblo creo que es fundamental que apoyemos esta iniciativa de que se continúe con el Hogar de Noche. Nada más”.

Concejal García Laura:

“Si, coincido con el Concejal Antón, con la Concejal Baier. Quería decir que hogar es aquel espacio habitacional que brinda a sus concurrentes la posibilidad de una vida similar a la que se desarrolla dentro del ámbito familiar y que a la vez permite y les facilita una inclusión en la comunidad. Se ve, se palpa el amor y la dedicación del personal. Nació por una necesidad, para dar contención a personas con capacidades diferentes. Tenemos la suerte de contar con un lugar único en la región, que se logró gracias al esfuerzo de toda la comunidad y al trabajo de varias comisiones directivas, que muchas veces dejaron sus cosas personales para poder dedicarse a esto. Es mi mayor deseo que entre todos podamos ayudar a cambiar esta difícil situación. Nada más señora Presidente”.

La Vicepresidente Primera, Concejal Musso María Graciela solicita a la Vicepresidente segunda Concejal De Larena Sonia, se haga cargo de la Presidencia para hacer uso de la palabra.

Concejal Musso María Graciela:

“Bueno, simplemente la reseña que acaba de hacer la Concejal García ha sido más que clara, como las alocuciones de mis compañeros Concejales. Quiero agradecerles a todos los Concejales la concurrencia a esta Sesión Extraordinaria en ausencia del Presidente, y que surgió como consecuencia de una reunión urgente que tuvimos ayer a la tarde, ante una situación que realmente nos tiene preocupados, nos tiene preocupados como comunidad, y por supuesto nos tiene preocupados como representantes del Cuerpo. Yo quiero agregar, y en este caso lo hago como familiar de un concurrente, que realmente es muy difícil poder describir el trabajo que realmente se lleva a cabo dentro de este tipo de instituciones. La alegría, el cambio de vida, la contención y el cariño que lo chicos tienen ahí adentro solamente podemos percibirlo muy directamente quienes somos familiares directos de ellos. Y estoy absolutamente segura de que van a hacer los esfuerzos del Intendente Municipal, con el apoyo de todas las fuerzas políticas vamos a lograr que el Centro de Noche siga adelante, primero porque hay un grupo de personas que lo van a seguir necesitando, segundo porque hubo un grupo de personas que alguna vez comenzaron con este sueño y que trabajaron denodadamente, y aprovecho para recordarles que dentro de este Cuerpo Legislativo tenemos precisamente la Concejal García que fue una de las primeras, de la comisión una de las integrantes, y a ellos también les debemos las gracias, la consideración, desde aquella situación particular del señor Magnani, cuando respetó lo que Candelario Bravo dijera antes de morir, “que su casa quería que fuera para albergar chicos en estas situaciones”, así que agradecerle profundamente primero la concurrencia para poder sesionar, la preocupación que seguramente todos tienen y compartimos, y a toda la comunidad de Tornquist que en conjunto con las comisiones ha venido colaborando y sigue colaborando para que este sueño siga siendo realidad. Muchas gracias señora Presidente”.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE