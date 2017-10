Massa en Tornquist: “Nosotros sentimos que los distritos chicos también son importantes” (agrega video)

Tal como estaba programado, este sábado estuvo en Tornquist el diputado nacional del Frente Renovador y candidato a Senador Nacional por ‘1 Pais’, Sergio Massa.

El oriundo de Tigre arribó a nuestra ciudad a media mañana y se dirigió a la Confitería Automoto, donde brindó una conferencia de prensa. Luego, fue a la Cooperativa Obrera para dialogar con vecinos y, tras ello, visitó el cuartel de los bomberos voluntarios y los clubes Unión y Automoto.

Durante su recorrida, estuvo acompañado por el candidato a primer concejal por el espacio que lidera, Oscar Scharff, y otros integrantes de la lista local como Belén Lambicchi y Marcela González.

También fueron parte de la jornada los principales referentes del massismo en nuestro distrito, Carlos Dana y Jorge Simon, y el diputado provincial Rubén Grenada.

En su diálogo con los medios que se extendió por algo más de 20 minutos, Massa se refirió a la coyuntura actual de la situación del país y de la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre.

“Se dio una campaña muy particular porque los candidatos recorren los distritos donde hay muchos votos y se olvidan que nuestra provincia está formada por 135 municipios. El enorme desafío que tenemos es construir un país de iguales, justo, que tenga un verdadero federalismo que es incluir a nuestro interior bonaerense y al interior de la Argentina”, comenzó diciendo.

“Cada contexto tiene su lectura por parte de la sociedad, en aquel momento nosotros teníamos una responsabilidad de poner un límite, de frenar la idea de la reelección indefinida y que no modificaran la constitución”, sostuvo en cuanto a la contracara entre su triunfo eleccionario en 2013 y su resultado del presente año.

“Hoy la responsabilidad es distinta –continuó- creo que nuestra obligación es tratar decirle a la gente que no se elige presidente, se eligen legisladores y que tiene que ir a votar a aquellos que van a representar sus sueños, sus proyectos y no tenga miedo a que se vuelva al pasado ni a que todo se transforme en una discusión de un ajuste”.

Respecto a su posición en el escenario político actual, en el que se consolida una polarización entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner, el ex Jefe de Gabinete de la Nación consideró: “No estamos en el medio, estamos parados en un lugar distinto, de independencia, sentimos que volver al pasado para la Argentina es malo, pero tampoco es bueno que el país no se tome el trabajo de corregir los problemas que tiene hoy. Lo que hacemos es plantear nuestras propuestas, resolver el problemas de los jubilados y el tema del trabajo, no se puede seguir teniendo condenado al que no tiene trabajo a un plan social; debemos devolverle la esperanza que puede volver al mercado de trabajo y cambiar los planes sociales a planes de empleo. A la pobreza se le gana solo con trabajo y educación, el resto son remedios pasajeros”.

“Nos tenemos que animar a hablar de impuestos en la Argentina, no puede ser que un comerciante, un industrial o un productor pague entre 50 y 70 puntos de impuestos sobre lo que trabaja o produce, y que un banco de afuera no abone impuesto a las ganancias, con lo nos perdemos 150 millones de pesos por día de recaudación, esa es la reforma que hay que discutir”, afirmó.

Frente a este escenario, “yo vine a comprometerme a trabajar y me parece que en cada lugar que estado he demostrado que tengo capacidad de trabajo y de resultados”. “Cuando me tocó administrar ANSES otorgué 14 aumentos y pude jubilar a 2 millones de abuelos que no tenían jubilación; un trámite de dos años logramos pasarlo a que se resuelve en 21 días; en Tigre como intendente tenía que ganarle a la inseguridad y bajamos 80% el delito, le ganamos al miedo y hoy la gente vive tranquila y la con la seguridad de que lo estamos cuidando”, aseguró.

En tanto, nuevamente sobre los jubilados de nuestro país, Massa aseguró que “la ANSES ganó 211 mil millones de pesos el año pasado, con lo que cada jubilado de Tornquist hubiese cobrado 30mil pesos más si esa plata se hubiese distribuido entre ellos en lugar de mandarla al fondo del ministro de finanzas a Miami, lo reitero porque naturalizamos cosas que son graves. La plata de los jubilados es de los jubilados, no puede ser que le recorten medicamentos con la excusa de que tienen un terrenito, porque el que tiene PAMI hoy es porque lo aportó toda la vida y lo sigue pagando hoy”.

“La tarea que tenemos es mostrar que podemos resolver los problemas hoy”, aseveró el también ex presidente del Club Tigre y añadió: “claro que acá se merecen las obras en la Ruta 33, pero no hay venir a prometerla, sino solo venir a comprometerse a trabajar con los vecinos de Tornquist y demostrar que hay una lógica política que quedó atrás. Yo vengo a decirles que mientras los candidatos se pasean por los grandes medios y las grandes ciudades, nosotros sentimos que los distritos chicos también son importantes”.

Más adelante y sobre el futuro del peronismo, el líder de ‘1 País’ manifestó que “aquellos peronistas que tengan la causa de la educación y del trabajo y que crean en el derecho a la vivienda como valor, tenemos que abrazarnos para construir el futuro; ahora, aquellos que lo que tienen como causas son el enriquecimiento ilícito y corrupción, los queremos lejos, ya que solo lo que hicieron fue engordar su patrimonio en nombre del peronismo”.

“Pendulamos, vamos de (Domingo) Cavallo a (Axel) Kicillof y de Kicillof a Cavallo, solo tenemos interregnos cuando la Argentina tiene que normalizarse y los Lavagna son los remedios que usa para construir los procesos de normalización”, opinó, por otra parte, sobre los cambios de políticas económicas de los últimos años.

“Vamos a tener un proyecto de país cuando salgamos de la idea de que esto es Cavallo o Kicillof, es Lavagna, sentido común; la vida no es todo el tiempo River o Boca, es la selección, y nos van llevando de vereda en vereda de casa enfermiza. Pero no es algo de ahora, es 150 años atrás, desde unitarios y federales, divisiones que nos llevaron a atrasarnos como país. Hace 150 años”, manifestó.

Por último, enfatizó: “Yo enfrenté al pasado cuando era poder, cuando nadie se animaba, pero hoy lo que tenemos que resolver es futuro, no seguir discutiendo para atrás”.

En su visita en Automoto, circunstancialmente se encontró con el ex intendente Gustavo Trankels, quien estaba acompañando a su hijo en un encuentro en la entidad azulgrana.

