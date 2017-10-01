Fútbol regional: Triunfos de Automoto y de Unión en la cuarta fecha
En la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez disputada este domingo, los dos elencos de Tornquist lograron sumar los tres puntos.
En nuestra ciudad, Automoto superó 2 a 1 a Atlético Huanguelén y consiguió sus primeras unidades en el certámen. Carlos Henneberg y Ayrton Núñez, ambos en el complemento, marcaron los tantos de la victoria azulgrana, que había comenzado en desventaja por el gol de Juan Cruz Balvidares.
Unión, por su parte, logró un valioso triunfo en condición de visitante al derrotar 3 a 1 a San Martín de Santa Trinidad, con goles de Esteban Angelini (en el primer tiempo), Joaquín Correa y Ángelo Grassi en la segunda mitad. Para el local descontó Ariel Suárez.
En el Verde, que sumó su tercera victoria al hilo, se fue expulsado Laureano Flores por doble amonestación, en tanto que el Santo de la Colonia 1 terminó con nueve hombres ya que vieron la roja directa Luciano Scambelluri y Diego Schwab.
En Tercera división, en tanto, Automoto cayó 5 a 1, mientras que el partido de Unión no se jugó para preservar el campo de juego de Primera.
RESUMEN DE LA FECHA:
ZONA A
DEPORTIVO SARMIENTO 3 UNIÓN de PIGÜÉ 0
TIRO FEDERAL de PUAN 1 EMPLEADOS de COMERCIO 0
LIBRE: CLUB SARMIENTO
ZONA B
PEÑAROL de GUAMINÍ 0 BOCA JUNIORS 4
DEPORTIVO ARGENTINO 2 SAN MARTÍN de CARHUÉ 3
LIBRE: PEÑAROL de PIGÜÉ
ZONA C
AUTOMOTO de TORNQUIST 2 ATLÉTICO HUANGUELÉN 1
SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD 1 UNIÓN de TORNQUIST 3
LIBRE: EL PROGRESO.
ZONA D
RACING CLUB de CARHUE 2 PUAN FOOTBALL CLUB 0
TIRO FEDERAL de CORONEL SUÁREZ 1 BLANCO Y NEGRO 1
LIBRE: INDEPENDIENTE
SÍNTESIS DE LA ZONA A
DEPORTIVO SARMIENTO 3 UNIÓN de PIGÜÉ 0
GOLES: EN EL PRIMER TIEMPO A LOS 33 MINUTOS CONVIRTIO BRAIAN RUFFA Y A LOS 37 MINUTOS Y DE PENAL JOEL SALAZAR, AMBOS PARA DEPORTIVO SARMIENTO. EN EL COMPLEMENTO CERRO LA GOLEADA VERDIRROJA A LOS 7 MINUTOS Y DE PENAL JOSE MARTINEZ.
ARBITRO: DANIEL SANDOVAL.
RESERVA: DEPORTIVO SARMIENTO UNIÓN de PIGUE (SUSPENDIDO para preservar la cancha)
TIRO FEDERAL de PUAN 1 EMPLEADOS de COMERCIO 0
GOLES: EL UNICO GOL DEL PARTIDO FUE CONVERTIDO POR DANILO RAUCH A LOS 39 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO PARA TIRO FEDERAL DE PUAN.
ARBITRO: CLAUDIO CEJAS.
RESERVA: TIRO FEDERAL de PUAN 5 EMPLEADOS de COMERCIO 0
INCIDENCIAS: SE FUERON EXPULSADOS: EN TIRO FEDERAL DE PUAN ENZO GAIGER A LOS 9 MINUTOS Y EN EMPLEADOS DE COMERCIO A LOS 41 MINUTOS JORGE ANGIULLI Y A LOS 44 CLAUDIO REAL TODOS EN EL SEGUNDO TIEMPO.
LIBRE: CLUB SARMIENTO
CON CUATRO FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA A
PRIMERA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|EMPLEADOS de COMERCIO
|7
|DEPORTIVO SARMIENTO
|6
|CLUB SARMIENTO
|5
|TIRO FEDERAL de PUAN
|3
|UNION de PIGUE
|1
RESERVA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|CLUB SARMIENTO
|9
|DEPORTIVO SARMIENTO *
|6
|UNION de PIGUE *
|3
|TIRO FEDERAL de PUAN
|3
|EMPLEADOS de COMERCIO
|0
* Un Partido pendiente (suspendido) para preservar la cancha en la fecha 4
QUINTA FECHA del TORNEO CLAUSURA en la ZONA “A”
UNIÓN de PIGÜÉ vs. TIRO FEDERAL de PUAN
CLUB SARMIENTO vs. DEPORTIVO SARMIENTO.
LIBRE: EMPLEADOS de COMERCIO.
SÍNTESIS DE LA ZONA B
PEÑAROL de GUAMINÍ 0 BOCA JUNIORS 4
GOLES: ABRIO EL MARCADOR A LOS 33 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO JOAQUIN STEIMBACH PARA BOCA JUNIORS. EN EL SEGUNDO TIEMPO A LOS 9 MINUTOS MATIAS STEIMBACH; A LOS 35 MINUTOS SEBASTIAN BALVIDARES Y A LOS 44 MINUTOS RAFAEL BALVIDARES, TODOS PARA LA GOLEADA DE BOCA.
ARBITRO: ALFREDO SANDOVAL
RESERVA: PEÑAROL de GUAMINI 0 BOCA JUNIORS 2
DEPORTIVO ARGENTINO 2 SAN MARTÍN de CARHUÉ 3
GOLES: ABRIO EL MARCADOR A LOS 16 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO NICOLAS PALACIOS PARA SAN MARTIN DE CARHUE; EMPATO A LOS 17 MINUTOS AXEL RIVERA PARA DEPORTIVO ARGENTINO Y DIO VUELTA EL MARCADOR A LOS 36 MINUTOS ARTURO PERALTA PARA LA VISITA. EN EL COMPLEMENTO EMPATO EL ENCUENTRO RODRIGO PONCELLA PARA DEPORTIVO ARGENTINO Y A LOS 21 MINUTOS RENATO CASAS LE DIO EL TRIUNFO A SAN MARTIN DE CARHUE.
ARBITRO: SERGIO TARYANO
RESERVA: DEPORTIVO ARGENTINO 2 SAN MARTÍN de CARHUE 2
LIBRE: PEÑAROL de PIGÜÉ
CON CUATRO FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA B
PRIMERA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|SAN MARTIN de CARHUE
|9
|DEPORTIVO ARGENTINO
|6
|BOCA JUNIORS
|6
|PEÑAROL de PIGUE
|3
|PEÑAROL de GUAMINI
|0
RESERVA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PEÑAROL de PIGUE
|7
|BOCA JUNIORS
|7
|DEPORTIVO ARGENTINO
|4
|SAN MARTIN de CARHUE
|4
|PEÑAROL de GUAMINI
|0
QUINTA FECHA del TORNEO CLAUSURA en la ZONA “B”
SAN MARTÍN de CARHUÉ vs. PEÑAROL DE PIGÜÉ
BOCA JUNIORS vs. DEPORTIVO ARGENTINO
LIBRE: PEÑAROL de GUAMINÍ
SÍNTESIS DE LA ZONA C
AUTOMOTO de TORNQUIST 2 ATLÉTICO HUANGUELÉN 1
GOLES: EN EL SEGUNDO TIEMPO ABRIO EL MARCADOR A LOS4 MINUTOS JUAN CRUZ BALVIDARES PARA ATLETICO HUANGUELEN; EMPATO A LOS 16 MINUTOS CARLOS HENNEBERG PARA AUTOMOTO Y LE DIO LA VICTORIA AL AZULGRANA DE TORNQUIST AYRTON NUÑEZ A LOS 25 MINUTOS.
ARBITRO: MAURICIO AIZCORBE de OLAVARRIA
RESERVA: AUTOMOTO de TORNQUIST 1 ATLÉTICO HUANGUELEN 5
SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD 1 UNIÓN de TORNQUIST 3
GOLES: EN EL PRIMER TIEMPO ABRIO EL MARCADOR A LOS 11 MINUTOS ESTEBAN ANGELINI PARA UNION DE TORNQUIST. EN EL SEGUNDO TIEMPO EMPATO A LOS 9 MINUTOS ARIEL SUAREZ PARA SAN MARTIN DE SANTA TRINIDAD; A LOS 20 MINUTOS DESNIVELO JOAQUIN CORREA PARA UNION Y LE DIO LA VICTORIA FINAL AL VERDE A LOS 28 MINUTOS ANGELO GRASSI.
ARBITRO: JERONIMO GALLO de OLAVARRIA
RESERVA: SAN MARTÍN de SANTA TRINIDAD UNIÓN de TORQUINST (SUSPENDIDO para preservar la cancha)
INCIDENCIAS: SE FUERON EXPULSADOS: EN UNION DE TORNQUIST A LOS 6 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO LAUREANO FLORES. EN SAN MARTIN DE SANTA TRINIDAD A LOS 23 MINUTOS LUCIANO SCAMBELLURI Y A LOS 25 MINUTOS DIEGO SCHWAB AMBOS EN SAN MARTIN DE SANTA TRINIDAD TAMBIEN EN EL COMPLEMENTO.
LIBRE: EL PROGRESO.
CON CUATRO FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA C
PRIMERA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|UNION de TORNQUIST
|9
|SAN MARTIN de SANTA TRINIDAD
|6
|ATLETICO HUANGUELEN
|6
|AUTOMOTO de TORNQUIST
|3
|EL PROGRESO
|0
RESERVA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|ATLETICO HUANGUELEN
|6
|UNION de TORNQUIST *
|5
|SAN MARTIN de SANTA TRINIDAD *
|4
|AUTOMOTO de TORNQUIST
|2
|EL PROGRESO
|1
* Un partido pendiente (Suspendido) para preservar la cancha en la Fecha 4.
QUINTA FECHA del TORNEO CLAUSURA en la ZONA “C”
ATLÉTICO HUANGUELÉN vs. SAN MARTÍN DE SANTA TRINIDAD
EL PROGRESO vs. AUTOMOTO de TORNQUIST
LIBRE: UNIÓN de TORNQUIST
SÍNTESIS DE LA ZONA D
RACING CLUB de CARHUE 2 PUAN FOOTBALL CLUB 0
GOLES: EN EL PRIMER TIEMPO A LOS 7 MINUTOS ABRIO EL MARCADOR EMANUEL PATTI PARA RACING DE CARHUE. EN EL COMPLEMENTO CERRO EL MARCADOR A LOS 43 MINUTOS EMILIO ROMERO PARA LA ACADEMIA CARHUENSE.
ARBITRO: WALTER VARGAS.
RESERVA: RACING CLUB de CARHUE 2 PUAN FOOTBALL CLUB 1
TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO 1 BLANCO Y NEGRO 1
GOLES: A LOS 31 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO ABRIO EL MARCADOR JUAN CRUZ SHARD PARA BLANCO y NEGRO. EN EL COMPLEMENTO EMPATO A LOS 29 MINUTOS MARCELO SCHWAB DE CABEZA PARA TIRO FEDERAL DE VILLA BELGRANO.
ARBITRO: DANIEL FERREYRA
RESERVA: TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO 1 BLANCO Y NEGRO 1
LIBRE: INDEPENDIENTE
CON CUATRO FECHAS JUGADAS ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES EN LA ZONA D
PRIMERA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|RACING de CARHUE
|10
|INDEPENDIENTE
|7
|BLANCO y NEGRO
|2
|PUAN FOOTBALL CLUB
|1
|TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO
|1
RESERVA
|EQUIPOS
|PUNTOS
|INDEPENDIENTE
|9
|BLANCO y NEGRO
|7
|RACING de CARHUE
|4
|TIRO FEDERAL de VILLA BELGRANO
|2
|PUAN FOOTBALL CLUB
|0
QUINTA FECHA del TORNEO CLAUSURA en la ZONA “D”
BLANCO Y NEGRO vs. INDEPENDIENTE
PUAN FOOTBALL CLUB vs. TIRO FEDERAL de CORONEL SUÁREZ.
LIBRE: RACING CLUB de CARHUE
PASAJES DE LA VICTORIA DE UNIÓN EN SANTA TRINIDAD (Prensa Club Unión)