Inició la competencia en los Juegos Bonaerenses 2017

A pesar de la lluvia caída durante toda la jornada, se desarrolló con normalidad el 1er día de competencia para todos nuestros deportistas.

Lo representantes locales de Tenis de Mesa, desde temprano dieron inicio a la fase de grupo y el primer partido se ganó en las categorías sub 16 y sub 18, no así en Sub 14. Todos vuelven a competir mañana y siguen con chances de pasar esta instancia.

En Atletismo, Anabella Cabral y Maximiliano Rodríguez realizaron las pruebas de Salto en Largo y Lanzamiento de Jabalina, respectivamente y se aguardan los resultados finales de ambos competidores.

En Boccia, Candela Calabrese tuvo una muy buena participación, ganando el primer partido y cayendo en el segundo con la última campeona provincial por una diferencia de dos tantos.

El equipo femenino de Handball sub 14 tuvo un resultado adverso contra su par de La Matanza.

El equipo de fútbol 11 sub 18 cayó 3 a 0 contra Chascomús.

Mañana continúa la intensa competencia y se espera que mejore el tiempo.

Todos los integrantes de la Delegación tornquistense se encuentran en óptimas condiciones y con el entusiasmo propio de esta experiencia.

Parte de prensa: Bruno Bordoni para Tornquist Municipio