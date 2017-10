Más de la visita de Sergio Massa a nuestra ciudad

Tras visitar las ciudades de Carmen de Patagones, Bahía Blanca y Punta Alta, el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa visitó Tornquist, como parte de un recorrido por el sur de la Provincia de Buenos Aires que culminó en Coronel Suárez. En ese marco, el líder de la fuerza política 1País sostuvo: “No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral hablando del trabajo como costo, porque el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad. El costo son los impuestos, y si el Estado quiere ayudar a generar empleo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, no castigar al trabajador”

Sergio Massa visitó la ciudad de Tornquist, donde se acercó a una cooperativa obrera, al cuartel de bomberos y a un club social, donde dialogó con vecinos a quienes les transmitió sus ideas y propuestas, además de mantener un encuentro con medios de prensa local, a quienes les manifestó: “Nuestro desafío es construir un futuro de esperanza, en el que el trabajo, el pago de las jubilaciones, las tarifas sean razonables y la inversión sean cosas que podamos resolver hoy, y no que sigamos discutiendo todo el tiempo el pasado y el miedo, porque eso no nos lleva a ningún lado”.

Y agregó: “La Argentina no puede seguir condenando al que no tiene trabajo al plan social, lo tenemos que capacitar, le tenemos que devolver la esperanza de que puede volver al mercado de trabajo. A la pobreza se le gana solamente con trabajo y educación”.

En ese sentido, enfatizó: “Creo que el Gobierno tiene dos proyectos que son dos dolores de cabeza. Uno es la reforma jubilatoria, y el otro es la reforma laboral. No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral hablando del trabajo como costo, porque el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad. El costo son los impuestos, y si el Estado quiere ayudar a generar empleo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, no castigar al trabajador”.

Por último, y al ser consultado por el modo en que impacta el rumbo económico del Gobierno en el bolsillo de los argentinos, aseguró: “La clase media es la que más está sufriendo decisiones equivocadas. La decisión de que tengamos tarifas que suben por el ascensor mientras los sueldos suben por escalera es un gran error. Y el primer desafío que tenemos en el Congreso a partir de diciembre es poner un límite al aumento de tarifas. La luz, el gas y el agua no pueden subir más que los salarios y las jubilaciones”.

Acompañaron a Sergio Massa en Tornquist, los candidatos a concejales Omar Scharff y Belén Lambicchi, entre otros.

Prensa Sergio Massa

Massa conversando con empleados y ciudadanos en la Cooperativa Obrera