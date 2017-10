Bordoni a Frigerio: “Le pedimos más atención a los intendentes, que somos los que estamos en la trinchera”

Este domingo en Bahía Blanca, el intendente Sergio Bordoni, junto con otros jefes comunales de la región, mantuvo un encuentro con el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.

“Se habló de política y campaña más que nada”, adelantó Bordoni y continuó: “también de cómo viene bajando el índice de pobreza y la inflación, que es un tema que le preocupa mucho al gobierno nacional porque un país con inflación no es un país viable”.

También comentó que les sugirieron “ser austeros en los municipios y hacer números prolijos, aunque se reconoció que el aumento tarifario no solo afectó a las comunas sino a la gente en general, ya que paga primero las facturas de gas o luz antes que los impuestos municipales o provinciales”.

“Le planteamos la necesidad de más atención a los intendentes, que somos los que estamos en la trinchera”, dijo más adelante. “El Ministerio del Interior tiene dos edificios: el de calle Alem que funciona bárbaro y desde donde siempre hemos recibido respuestas positivas por parte de Lucas Delfino (Subsecretario de Gestión Municipal); y el de Esmeralda 255, al que le llamo ‘el triángulo de las bermudas’ porque se pierden los expedientes que uno lleva y a los intendentes nos atienden como si fuéramos mozos”, se quejó el jefe comunal.

“Los intendentes somos los que estamos en la trinchera, los que atendemos a la gente todos los días y a nosotros nos eligió el pueblo; a los que están trabajando en esos lugares los pone el ministro de turno o ya vienen de antes y tienen que ser empleados nuestros”, añadió.

En ese sentido, Bordoni enfatizó en que “lo que veo mal lo planteo y lo digo, si nos callamos la boca no vamos a modificar nunca nada”. Igualmente, la del domingo “fue una reunión positiva, Rogelio Frigerio se llevó una imagen de la Sexta Sección y reclamos de los intendentes, que ojalá sirvan para construir un espacio que viene haciendo las cosas muy bien, con honestidad y transparencia”.

“NO ESTOY DE ACUERDO CON QUE SAQUEN EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”

En otro orden, el intendente se refirió a la posible suspensión del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por parte del gobierno provincial, una importante partida de dinero que reciben todos los distritos para ser destinada a obras.

“No estoy de acuerdo con que lo saquen porque es una herramienta muy importante. El tema es que hay muchos municipios que no han ejecutado obras y lo han utilizado para pagar sueldos, pero no se puede castigar a todos con la misma vara”, consideró y agregó: “creo que es una de las herramientas para cuando se tenga que negociar el Presupuesto 2018, porque aun así ganando Cambiemos en las elecciones, no va a tener mayoría en las cámaras legislativas”.

“Este año recibimos 33 millones de pesos, si no los tuviéramos no podríamos hacer obras. No hay que pagar justos por pecadores, acá se hicieron la mayoría de las obras y se siguen haciendo. Habrá que hacer ajustes para que se cumpla en el resto de los distritos”, agregó.

“SE SACAN FOTOS CON TODO EL MUNDO, NO SE SABE EN QUÉ COLOR POLÍTICO ESTÁN”

Más adelante, al ser consultado sobre una imagen viralizada en redes sociales en la que se lo acusa de tener a su familia en el municipio, Sergio Bordoni insistió en que se trata de “una campaña sucia de desprestigio”.

“No puse a mi familia, solo mi hija Estefanía trabaja acá, Bruno (otro de sus hijos) hace prensa pero que vayan al municipio a ver si cobra”, aclaró al tiempo que disparó: “Hablan tantas pavadas que no tienen otra cosa para decir, tendrían que hacer propuestas y los veo perdidos, se sacan fotos con todo el mundo (refiriéndose al encuentro circunstancial entre el ex intendente Gustavo Trankels y Sergio Massa) y mucha gente se confunde porque no sabe en qué color político están. Sacarse una foto con otro a 20 días de una elección no ayuda, pero cada cual hace su política”.

DENUNCIARÁN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SENDA PEATONAL DE TORNQUIST

“En la bicisenda tenemos que hacer todo el cableado subterráneo nuevo, ya que estaba a sólo 20 cm del suelo sin la correspondiente malla de ladrillos. Está todo emparchado con cinta aisladora, es vergonzoso, ese era el tipo de obra que hacían”, disparó en relación a la senda del acceso a Tornquist por Ruta 76 construida durante la anterior gestión de gobierno.

“Llamamos a un perito y a una escribana porque tenemos que hacer otra denuncia de algo que hicieron en 2014 y que tendría que haber durado”, señaló y adelantó que ahora “tenemos que gastar una plata que no teníamos presupuestada en una obra de tres años nada más”.

“TENEMOS MAS MISERIA QUE EL AÑO PASADO PERO SEGUIMOS HACIENDO OBRAS”

Por último, destacó que Cambiemos “es distinto a otros espacios políticos” ya que “yo antes decía que ojalá haya elecciones todos los años porque a los gobiernos de turno los tapaban de plata, pero a nosotros no nos taparon de plata e incluso tenemos más miseria que el año pasado, pero seguimos haciendo las obras porque las hacemos con el FIM”.

“Tratamos de hacer las cosas con consciencia, sentido común, transparencia y honestidad, que es lo que nos caracteriza”, concluyó.

Nota completa: