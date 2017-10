Hubo manifestación artística en Sierra por la aparición de Santiago Maldonado

A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y en concordancia con la jornada nacional convocada por la familia de Santiago, numerosos vecinos de todas partes del distrito se dieron cita en una emotiva, cálida y profunda manifestación artística.

La jornada sirvió para poder unir nuestras voces en un solo reclamo que exigió, la aparición con vida de Santiago Maldonado, y la justicia para con los responsables de tan horrorosos y repudiables hechos.

Con la canción de German Maldonado como telón de fondo el correr de los minutos permitió que muchos amigos pudieran poner en común música, poesía, lectura de libros, pintura y hasta cantar todos juntos nuestro dolor y esperanza. Al final estuvimos todos invitados a remontar barriletes que reclamaban aparición con vida, amor y justicia en medio de esta tempestad de muerte, injusticia mentira y confusión.

Deseamos terminar este comunicado compartiendo las palabras leídas por German Maldonado en Plaza de Mayo.

MENSAJE DE GERMÁN MALDONADO A LOS MEDIOS

“Quiero aprovechar este momento para dejar en claro tres temas que nos tienen bastante preocupados y cansados.

Primero son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias. Totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino.

Señores periodistas y comunicadores sociales sean un poco más profesionales. Investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes. No se imaginan el daño que causan al inventar noticias inverosímiles, para que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes que tienen como único fin generar discusiones, controversias y animosidad entre la población. Eso es algo que vemos reflejado todos los días en reuniones familiares y en ámbitos laborales e institucionales. Tengan un poco de amor propio por la profesión y por ustedes mismos. No se dejen usar como marionetas por un par de billetes. Pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalismo periodístico.

El segundo tema, a todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y en demás ámbitos de la vida pública y política diciendo que la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. Como así también dicen que algunos partidos políticos y los organismos de Derechos Humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, zánganos del Estado, primero y principal: la familia Maldonado no milita en ningún partido político. Y segundo, el tema es político desde el inicio. Desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que esa institución está supeditada al Gobierno, o sea a ustedes, que son los principales responsables de la desaparición forzada de Santiago.

Esa es la verdadera politización, lo que deben aclarar ante la sociedad argentina.

Y por cierto me pregunto. ¿Dónde están que no los veo, a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí?. Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Vidal, a Macri, a Bullrich?. Ellos que quieren que aparezca Santiago nunca vienen a apoyar, ni nunca llaman. Hace dos meses y todavía nunca los vi. Los que no quieren que aparezcan son ustedes manga de mentirosos infames, políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta, como los que están acá presentes y como todo el país. Ustedes son los responsables. Ustedes que tienen cara de piedra, háganse cargo y dejen de tirar el fardo a los demás.

Bullrich dijiste en el Senado hace un par de semanas que la fácil era tirar a dos gendarmes por la ventana. Ahora en vez de dos gendarmes, vas a tener que tirar a un par de escuadrones por la ventana.

Y lo tercero. Es vergonzoso lo que está pasando en esta sociedad en relación a los Derechos Humanos. Que después de 40 años haya que decir ‘Santiago Maldonado presente, ahora y siempre’. Estamos retrocediendo en la historia. Si seguimos así vamos a terminar besando las manos de los señores feudales. Si queremos una sociedad más justa, vamos a tener que tomar un tiempo y decidir qué sociedad queremos para nosotros y para nuestros hijos.

Y agradecer a todos, que siempre nos están apoyando desde todos lados. A los que vinieron acá, a los que están marchando y manifestándose en diferentes ciudades y en todo el mundo. A todos ellos infinitas gracias”.

FRENTE POPULAR “25 DE FEBRERO”