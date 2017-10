Segundo día de competencia en los Juegos Bonaerenses 2017

Tal lo habíamos anunciado y deseado en el día de ayer, hoy dejó de llover en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La competencia programada se desarrolló sin inconvenientes para todos los deportistas.

En la fecha correspondiente al Tenis de Mesa, ganaron sus partidos Uriel Swarzc y Thomás Degorgue. Santiago Pino León cayó en 3 sets contra el representante de Las Hebras. Mañana se cierra la fase grupal y todos tienen chances de pasar a jugar las semifinales.

En Atletismo, la saldungarense Ana Julia Piedrabuena obtuvo el quinto lugar en Salto en Alto y el ventanense Lucas Parodi ocupó el décimo segundo puesto en Lanzamiento de Bala.

El equipo femenino de Handball sub 14 volvió a caer frente a su par de Vicente López. Mañana finalizan etapa clasificatoria de grupo.

Nuestros chicos de Fútbol Especial, bajo la dupla técnica que conformaron Pablo Díaz y Bruno Polinori (reemplazando al profe Néstor Buffatelli), hoy debutaron ganando por una abultada goleada de 17 a 1 a Gral. Madariaga. Ellos mañana vuelven a competir frente a los chicos de Monte Hermoso.

El equipo de fútbol 11 sub 18, dirigidos por la dupla de profes que armaron Juan Gisler y Neto Aldecoa, volvieron a encontrase con la derrota, esta vez por la mínima diferencia y un jugador menos desde el comienzo del encuentro frente a Benito Juárez.

Cabe destacar que una vez finalizada la competencia diaria para nuestros representantes, los jugadores y profesores aprovechan la jornada acompañando a los otros atletas del distrito. También concurren a distintas Clínicas y Capacitaciones que ofrece la Secretaría de Deportes de la Provincia.

En el primer dia de competencia la delegación de cultura obtuvo en la disciplina Teatro, categoria Adultos Mayores la medalla de bronce representando la obra Jardín de Otoño con la actuación de Maria Rosa Marasca, Stella Sepulveda y Hector Villarreal dirigida por Julieta Braun. Los representantes de Danzas Folclóricas Tradicionales sub 15 y sub 18 tuvieron un excelente desempeño pero no obtuvieron medalla.

Por su parte las delegaciones de Literatura tanto juveniles como adultos participaron del taller de escritura creativa, mientras que el grupo de teatro Canterix hizo lo suyo en el taller sobre dramaturgia a cargo de Pablo Albarello.

Parte de Prensa

Bruno Bordoni

Para Tornquist Municipio