Alejandro Dichiara: “Podemos crecer y mejorar, en Tornquist estamos cerca de colocar tres concejales”

Alejandro Dichiara habló en FM de la Ciudad y dejo sus sensaciones sobre las elecciones que se vienen y como se prepara “Cumplir” de cara a lo que puede suceder este 22 de octubre.

“Nosotros estamos con expectativas, entendemos que va hacer una nueva elección, mucha gente no cree en esta famosa polarización que puede llegar a ser un voto positivo y no negativo. Digo negativo porque pareciera que quien no quiere a Cambiemos tiene que votar por Cristina y en el medio estamos nosotros que me parece somos una opción de voto positivo.” Resaltó.

“Cristina creo que después de las primarias tiene un piso muy alto pero un techo muy bajo que nos impediría en 2019 poder ganar con ella. Creo que tenemos que reconstruir el Peronismo y esta elección tiene que ver con esto. La gente se está dando cuenta que uno, no va a poder frenar el ajuste de Macri en estas elecciones, Macri va a seguir siendo Gobierno, van a profundizar el ajuste y se viene un tiempo difícil para los que menos tienen” opinó.

Dichiara, también se refiere al futuro en cuanto al balance sobre la campaña y asegura: “Podemos crecer, podemos mejorar y estar cerca del millón de votos de cara a 2019 que es nuestra expectativa y mejorar en algunos municipios. Tenemos que elegir los mejores hombres y mujeres para que nos representen en el Congreso Nacional, Provincial y en los Concejos Deliberante”.

Sobre la elección en Tornquist añadió “Gustavo con su gente, con Lali encabezando la lista están muy cerca de meter tres concejales, me parece que es una buena oportunidad para equiparar fuerzas dentro del Concejo Deliberante, para controlar aún más el manejo Municipal. Nosotros no queremos ser una oposición destructiva, todo lo contrario, simplemente aportando para que las cosas vayan mucho mejor”.

Por útiimo remarcó “En mi caso le quiero pedir a la gente conciencia cuando entra al cuarto oscuro, tómense el tiempo, piensen y necesitamos ese espaldarazo de confianza. Yo estoy contento con el resultado de Tornquist (20,5 %)y esperamos un poquito más” finalizó Dichiara.

Marcelo Feliú,Gustavo Trankels,Florencio Randazzo y Alejandro Dichiara de Cumplir