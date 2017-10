Saldungaray recuperó su mercado comunitario

Este viernes, abrió oficialmente sus puertas el Mercado Comunitario de Saldungaray, lugar donde 17 familias emprendedoras pueden tener finalmente un espacio de producción y comercialización de sus productos, en el marco de un proyecto que busca, además, dar respuesta a la creciente demanda del sector turístico.

En el acto de inauguración, que se realizó frente a una obra emblemática del Ingeniero Francisco Salamone en Donado y Belgrano y que fuera inaugurada en el gobierno de Manuel Fresco el 15 de Octubre de 1938, estuvieron presentes el secretario nacional de Economía Social, Matías Kelly, junto al intendente Sergio Bordoni.

Además acompañaron Nidia Moirano Senadora de cambiemos y Santiago Nardelli que encabeza la lista del frente como Diputado Provincial como así también otras autoridades del municipio.

A través de la Secretaría de Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación brindó apoyo técnico y financiero al proyecto, lo que permitió la adquisición de maquinarias, equipamientos, insumos, y capacitaciones. Lograron comprar máquinas, hornos, trinchadoras y refaccionar las instalaciones de un predio abandonado desde hace 30 años.

Son 17 puestos de trabajo efectivos, dando origen a polos de producción regional y marcas colectivas que respalden la calidad de los productos favoreciendo al turismo.

La Secretaria de Turismo Susana Dos Santos destacó en las palabras de apertura del acto el gran trabajo que realizaron en conjunto con productores, municipio y nación para llevar a cabo este emprendimiento.

“Realmente estoy muy emocionada.Trabajamos muchísimo y con trabajo y esfuerzo las cosas salen. Como lo dijo el ministro de turismo necesitamos “El sabor de lo nuestro” porque de los millones de pesos que entran, no todo ese porcentaje queda en el distrito porque gran parte se compra fuera del distrito y la idea es poder ir recuperando cada sector, la huerta, los frutales, los panes y poder venderle al sector gastronómico no más productos congelados que vengan de otros distritos sino que sean nuestros, desde esta sala de elaboración” resaltó.

Una de las personas que venderá sus productos también agradeció públicamente. Diego Peloso dijo que hace 8 años se encuentra radicado en la localidad.

“Hoy cumplimos un sueño y se ha hecho realidad tener nuestro propio lugar para poder demostrar lo que me enseñó mi padre de oficio y saber que cada uno de los productores que están en este lugar hacen productos de maravilla y muchas veces no podíamos mostrarlo. Esta puerta que se ha abierto no se va a cerrar y el lugar no tiene cima. Seguirán nuestros hijos como herencia. Me llena mucho de alegría” remarcó.

El Intendente Sergio “Pino” Bordoni también se mostró muy contento por haber logrado un lugar adecuado con la maquinaria necesaria que permite trabajar dignamente en un marco de higiene segura y con control bromatológico estricto en la manipulación de alimentos.

“Este es un día muy especial no solo para la localidad de Saldungaray sino para todo el distrito porque ésta es una obra que va a trascender y es importante haberla culminado. Se hizo con un 80 o 90% de mano de obra municipal porque muchas veces se pensaba que el empleado municipal no trabajaba y sin embargo hemos tenido prueba fehaciente desde que estamos en la administración en 2015 que todos los empleados municipales se han puesto la camiseta del distrito y han estado trabajando codo a codo con nuestro ejecutivo sin distinción de banderas políticas” dijo.

Es importante el crecimiento, continuó diciendo “La gente tiene que emprender y ser independiente de un gobierno y esto es lo que a nosotros nos llena de satisfacción. Estamos haciendo lo que hay que hacer y es lo que a nivel provincial y nacional se nos está inculcando. Que los fondos públicos se inviertan donde deben ser invertidos y que sea con total transparencia y honestidad de seguir trabajando en forma conjunta con todas las entidades intermedias que tenemos en nuestro distrito”

Sobre el acompañamiento de su equipo remarcó. “Estoy eternamente agradecido porque yo soy la cara visible pero detrás de mí hay mucha gente que trabaja y le mete muchísimas horas porque día a día vamos haciendo cosas para que la gente pueda disfrutarlas. Yo vengo de instituciones intermedias donde cuesta juntar pesito por pesito para poder mantenerlas y el estado municipal tiene que aportar a eso por la contención social y comunitaria que hacen” finalizó

El Secretario Nacional de Economía Social, Matías Kelly en representación de la Ministra Carolina Stanley dejó su impresión en la habilitación del mercado comunitario.

“Es una maravilla estar acá. Hoy pensaba en los productores y me preguntaba que hacemos tantas personas acá? Y básicamente lo que hacemos es estar cerca de ustedes porque es bueno entender que la única forma de trabajar con un estado nacional, el municipio, el Inta, los productores es todos juntos porque entendemos la necesidad de que cualquier vecino le pueda comprar a alguien que sabe quién es. Es un lujo porque la plata de ustedes le llega a otros vecinos que necesitan un poco más. No hubiese sido posible sin tener un socio como el municipio” manifestó.

El padre Juan Carlos De Piazza tuvo a su cargo la bendición de las instalaciones y luego las autoridades y un representante de los productores realizaron el corte de cinta para dejar habilitado el lugar que vuelve a funcionar a casi 80 años de su inauguración.

Con este proyecto se busca fortalecer la economía regional, posicionando a la producción local como abastecedora de alimentos caseros, sanos y artesanales.

En el patio del lugar se sirvieron sándwich calientes de cerdo al disco , platos elaborados dulces y salados. Vinos y gaseosas en un día soleado que invitó a la degustación de productos locales con muy buen sabor.

