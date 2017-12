“La tarifa de luz la fija el Estado, no la cooperativa”

El próximo jueves 14 de diciembre, la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist (CELT) realizará su asamblea general ordinaria, en la que, entre otras cuestiones, renovará las autoridades de su Consejo de Administración.

La convocatoria para todos los asociados es a partir de las 19 hs con una hora de tolerancia. “La asamblea es el órgano de decisión de lo que va a hacer el año siguiente la cooperativa, por eso es importante que los asociados se acerquen”, expresaron Alberto Rubio, actual presidente, y Gabriel Artola, síndico.

Al respecto de su función, Artola indicó que “es representar a los asociados ante el Consejo de Administración, por eso la sindicatura está a disposición de ellos durante todo el año para recibir inquietudes”.

LA COMPOSICIÓN DE LA FACTURA DE LUZ

En otro marco, Rubio y Artola explicaron la composición de la factura de luz que emite la CELT. “Siempre lo primero que leemos es cuánto hay que pagar y no hacemos el análisis de cómo está compuesta la factura. Este año fue muy particular por los aumentos tarifarios y con la reducción de subsidios y de la cuota capital. Además del servicio en sí y de todos los impuestos que acarrea su prestación, en aquellos usuarios que tienen medidor también se contempla la tasa municipal, la de salud y el servicio social, que no todos lo tienen pero sí la gran mayoría”, indicaron.

“LA TARIFA LA FIJA EL ESTADO, NO LA COOPERATIVA”

Por otra parte, los dirigentes cooperativos comentaron que en lo que va del 2017, en promedio, la tarifa de luz “aumentó un 70%” y confirmaron que a partir de este mes el valor del servicio se incrementará un 10% más.

En ese sentido, aclararon que “los aumentos son una decisión política y las tarifas son fijadas por el Estado, en este caso por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y no por la CELT”. “Como durante muchos años la tarifa estuvo con muy poca variación, este gobierno tomó la decisión de sincerarla y empezar un sendero de recomposición tarifaria”, indicaron.

“Hubo facturaciones o tipos de usuarios que tuvieron 68% de aumento y otros 75%. Han cambiado ciertos importes que son nominales”, aclararon al hablar de “promedio”, ya que existen diferentes tipos de usuarios con diferentes facturaciones según el fin para el que se les presta el servicio y en qué zona.

“EL 31 DE DICIEMBRE FINALIZA EL CONTRATO CON LOS GENERADORES DE LA SUB-ESTACIÓN”

Una de las principales preocupaciones por estos días para la CELT es la finalización y no renovación del contrato de los grupos generadores instalados desde 2014 en la sub-estación de EDES que provee de energía a nuestra ciudad.

Dicho equipamiento cumple la función de inyectar más potencia a la red cundo la capacidad de los transformadores de la subestación generadora se ve insuficiente en las horas pico de consumo, que generalmente se dan en la época estival.

“Es un tema que nos viene preocupando desde cuando nos enteramos que vencen los contratos. En este caso EDES deberá hacerse cargo de la situación, debido a que las empresas han recibido aumentos tarifarios, por lo cual la posición del Estado es que ellas asuman las contingencias”, manifestaron.

“El costo operativo de los generadores es terrible, desde el punto de vista económico ronda en los 3 millones de pesos por mes. Que la tarifa aumente y que tengamos problema de calidad en el servicio nos preocupa. En materia energética, las soluciones técnicas no llegan de un día para otro. Si se sacan y entramos en una sucesión de días de más de 30 grados, va a haber inconvenientes en cuanto a la calidad del servicio y van a hacer lo posible para que no haya cortes programados”, alertaron además.

En ese marco, Rubio aseguró que “la decisión ya está tomada, el 31 los van a retirar”, aunque confió que “se va a encontrar una solución”.

“LA DEMANDA DE INTERNET SIGUE CRECIENDO”

“La demanda de internet sigue creciendo, se siguen sumando usuarios”, por eso el último martes “se cambió el CMTS, que es el equipo que administra el servicio”, razón por la cual se vio interrumpida la prestación.

“Cada vez que se instala equipamiento tenés que trabajar unas horas para que todos los cablemódems lo registren”, indicaron.

“Siempre desde la CELT siempre pretendemos más, nos encantaría poder dar los megas que cada uno requiere, pero sabemos que no es una cuestión voluntarista, los megas se compran y tratamos de tener el mejor servicio dentro de las posibilidades económicas”, sostuvieron.

ANTES DEL MUNDIAL PODRÍA HABER CABLE HD

Por último, adelantaron que “hace un tiempo la cooperativa tomó la decisión de comprar todo el equipamiento tecnológico para antes del Mundial 2018 de fútbol poder contar con el servicio de HD de TV, lo que requiere una inversión muy importante que, gracias a Dios, la hemos podido hacer”.

Asimismo también aclararon que el aumento de la tarifa del cable luego de la incorporación de los partidos de la Superliga de fútbol, se dio como cada vez que se suman canales a la oferta. “Compramos las señales en un paquete y dividimos ese costo entre todos los usuarios, y el futbol es una señal más. Nadie ve los 85 canales todos los días, es una cuestión solidaria con aquellos que si lo ven”, manifestaron.

“Todas las cooperativas brindan un servicio a los que el particular y el estado no llegan. La CELT siempre ha hecho las obras y nunca puso en la balance el recupero de ese dinero, fueron inversiones muy grandes en función de los pocos clientes que se tiene”, concluyeron.

Nota completa (42 minutos):