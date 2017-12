Unión a todo o nada este domingo en las semis del clausura

Unión jugará su carta definitiva este domingo cuando enfrente por una de las llaves de semifinales del clausura a Atlético Huanguelen el partido se jugará en el Parque “Juan Emilio Bove” del Centro Deportivo Sarmiento a partir de las 17:30, mientras Racing Club y Club Sarmiento se medirán en el estadio “19 de Marzo” de Peñarol de Pigüé desde las 17:00. Dirigirán dos árbitros de la Asociación de Olavarría.

Por otro lado, Deportivo Sarmiento y Boca Juniors acordaron disputar la final del torneo Clausura de división Reserva el domingo a las 15:30 de preliminar del choque entre Atlético y Unión.

Semifinales del Clausura

Sarmiento Racing

Union T At Huanguelen

Ya esperan en las semifinales del torneo 2017

Sarmiento-Automoto-San Martin Carhue

Raul Schwab dialogó con dos de los protagonistas de este domingo

Tomás Terrugi (jugador de Unión )

“Huanguelén es un equipo que juega bien al futbol, es el fuerte de ellos”

“Nosotros estamos confiados, sabemos que perdimos la primera oportunidad contra Racing, tenemos una chance más esperemos que se nos den los resultados que es lo que más deseamos, y poder llegar a la final”

“Nosotros sabemos que tenemos un equipo muy rápido, sacamos mucha ventaja en las contras, tanto con Correa, Grassi, que son jugadores muy rápidos”

“En la semana estuvimos hablando del rival, Carlos Graf, nos dijo de Ramiro Palacio que no le teníamos que dar espacio y que si le das alguna chance, seguro va a convertir”.

“Hay que estar concentrados, no regalar nada, es una etapa en donde no podemos dejar pasar esta posibilidad y no podemos regalar nada. Con respecto a las dimensiones del campo de juego “tenemos que sacar la mayor ventaja, aprovechar lo que tenemos de mitad de cancha para adelante”

También Tomás nos dejó sensaciones de su paso por Huracán de White: “contento, fue una etapa de aprendizaje en estos 6 meses que estuve en el club, al principio me costó, pero después con el correr de los partidos, te unís al grupo y levantas en lo futbolístico en el juego” finalizó

Ramiro Palacio (jugador de Atlético Huanguelén )

“Ya jugamos con Unión y sabemos lo que tiene, los puntos fuertes, las armas que tienen. Es una ventaja saber lo que tiene por que ya nos conocemos, y haberlo enfrentado en el año es otra de las ventaja”

“Nosotros nos sentimos muy cómodos teniendo espacio, tenemos volantes que por afuera tienen un buen recorrido y de mitad de cancha para adelante somos más verticales. Junto con Unión fuimos los dos equipos más regulares de esta etapa, creo que tanto ellos como nosotros hicimos las cosas bien y se merecen estar en esta instancia. Nosotros estamos muy bien, el técnico plantea ciertas cuestiones, que tienen que ver con el rival como Unión, pero nosotros confiamos en lo que tenemos y llevar adelante nuestra propuesta de juego”

Con respecto al partido anterior, el delantero analizo la victoria ante Deportivo Sarmiento:

“Tiene muy buenos jugadores, tiene cosas grabadas, nosotros tratamos de que no nos lastimen, dejar los menos espacios posibles, de no cometer errores contra un rival como Deportivo, y creo que hicimos un partido muy inteligente y le jugamos de igual a igual, y después los penales es una lotería, tenemos un buen arquero que tuvo la posibilidad de atajar dos penales y notros convertimos los nuestros, la vez anterior nos eliminaron ellos, el domingo pasado nos tocó a nosotros” culminó.