Seguirán vientos intensos hasta la madrugada del lunes
ALERTA METEOROLOGICO N° 7PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA, POR VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS.
SITUACION:
SOBRE EL AREA DE COBERTURA SE PREVE QUE CONTINUEN SOPLANDO VIENTOS DEL SECTOR SUR CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 60 KM/H CON RAFAGAS AL MENOS HASTA LA MADRUGADA DEL LUNES 11. LOS PRONOSTICOS DE INTENSIDAD DE VIENTO SOBRE EL AREA MARITIMA ADYACENTE FUERON EMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACION MARITIMA DE RUTINA.
FUENTE: SMN.(Defensa Civil Tornquist)
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