Unión jugará en Pigue la final del clausura

La ciudad de Pigüé será escenario el próximo fin de semana de las diferentes definiciones previstas en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, de acuerdo a lo resuelto este lunes en la habitual reunión semanal del consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

En el estadio “19 de Marzo” de Peñarol de Pigüé se jugará el próximo domingo, por un lado a partir de las 15:15 la final de Reserva por el título 2017 entre Deportivo Sarmiento (local) y Racing Club, con el contralor de una terna local.

Por el otro, desde las 17:15 se disputará el partido definitorio de los playoffs del torneo Clausura entre Club Sarmiento (local) y Unión de Tornquist bajo el arbitraje de un integrante de la Asociación de Olavarría.

En tanto, las finales del torneo Clausura de divisiones inferiores, atento a que Club Sarmiento clasificó en las cuatro divisiones, se desarrollarán el sábado en el estadio “Walter Alric” de Deportivo Argentino.

A partir de las 12:00 se enfrentarán Club Sarmiento vs. Automoto en 8ª, a las 13:30 Club Sarmiento vs. Boca Juniors en 7ª, a las 15:00 Club Sarmiento vs. Boca Juniors en 6ª y a las 17.00 Club Sarmiento vs. Racing Club en 5ª.

En todos los casos, si al cabo del tiempo reglamentario el marcador está igualado se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Claudio Meier/Nuevo Día